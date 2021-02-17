شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقلل خطر الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

السرطان هو مرض شائع يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجسم، وفقًا للدراسات الحديثة ، قد يكون للسمنة صلة بخطر الإصابة بالسرطان، وقد اقترح الباحثون أن التمارين المنتظمة يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

ووفقا لتقرير لموقع time now news من المعروف أن السمنة عامل خطر للعديد من الحالات الصحية والأمراض، فهي عامل خطر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وهي حالة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، كما وجد أن السمنة تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وهو المرض الذي تسبب في الوباء الحالي، ووجدت الدراسات أن زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة ببعض أشكال السرطان.

كان سرطان الرئة حتى وقت قريب أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم، ويعتبر التدخين واستخدام منتجات التبغ من عوامل الخطر الرئيسية لسرطان الرئة، ومع ذلك ، نظرًا لأن سرطان الثدي استولى مؤخرًا على سرطان الرئة ليصبح أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في جميع أنحاء العالم ، فقد رأى الباحثون الآن أن السمنة قد تكون عامل خطر مهم جدًا للسرطان، وهو عامل لا ينبغي إغفاله.

يمكن أن تقلل التمارين اللطيفة والمنتظمة من خطر الإصابة بالسرطان

وفقًا للتقارير، وجدت دراسة حديثة أجريت على الفئران أن أولئك الذين عاشوا أسلوب حياة مع نشاط بدني أقل زادت لديهم مستويات التهاب الكبد هذا أدى إلى الأورام وبالتالي السرطان ومع ذلك ، فإن أولئك الذين كانوا أكثر نشاطًا بدنيًا كان لديهم التهاب أقل وخطر الإصابة بالسرطان.

وجدت دراسة أخرى مماثلة أن الفئران التي تمارس الرياضة لديها دهون أقل في كبدها، قال البروفيسور ديريك مان ، من مركز جامعة نيوكاسل البريطانية: "أردنا أن نرى ما إذا كان التمرين على الفئران بشكل حاسم ، روتين لطيف قد يعكس التمرين الذي يمكن تحقيقه للأشخاص الضعفاء يمكن أن يساعد في عكس تدهور المناعة ويساعد في تقليل خطر الإصابة بأورام الكبد".

ويعد سرطان الكبد أيضًا أحد أنواع السرطان الشائعة التي تصيب الأشخاص حول العالم يمكن لعوامل مختلفة أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد ، بما في ذلك التقدم في السن وتلف الكبد في حين أن التمارين الرياضية ليست علاجًا لسرطان الكبد ، إلا أنها قد تساعد في الحفاظ على صحة الجسم ، وتعمل جميع الوظائف بكفاءة ، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض ، بما في ذلك السرطان.

ممارسة الرياضة تقلل الالتهاب في الكبد

عندما أجرى الباحثون التجربة ، استندوا إليها لمعرفة أنه مع تقدم الناس في السن ، يصبح جهاز المناعة لديهم غير قادر على وقف الاستجابات المناعية ، والتي تنتهي بالتهاب الأعضاء ، ثم تؤدي إلى السرطان، قاموا بتقسيم الفئران الخاضعة إلى مجموعتين ووجدوا أن المجموعة التي تمارس الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة فقط ، كانت أقل عرضة للإصابة بالالتهابات ، على عكس المجموعة التي كانت غير نشطة جسديًا وخلصوا إلى أن هذا التغيير الناتج عن التمرين يمكن إرجاعه إلى المسارات البيوكيميائية للخلايا.

ووجدت الأبحاث أن أجسام الفئران التي مارست التمارين أنتجت جزيئات معينة بكميات كبيرة مقارنة بمجموعة الفئران التي لم تمارس الرياضة خلص الباحثون إلى أن هذه الجزيئات تؤثر على العمليات الرئيسية الأخرى في الكبد والجهاز المناعي ، مما يمنع تلف الكبد ، فضلاً عن تعزيز التحسينات في الأعضاء الأخرى مثل الرئتين والمعدة وتقليل تراكم الدهون في الكبد.