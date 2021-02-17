الكركمين.. فوائده الصحية ومصادره في الطبيعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الكركمين من المركبات الرائعة التي توجد في الكركم والتي لها تأثير جيد على الصحة، وفي التقرير التالي نوضح فوائد ومصادر الكركمين.

الكركمين هو المادة الصفراء التي توجد في جذور الكركم، والتي لها بعض الفوائد الصحية.

وقد يتساءل البعض هل هناك فرق بين الكركم الكركمين؟ سوف نجيب على هذا التساؤل، كما نتعرف أيضا على المصادر الطبيعية للكركمين وأهم فوائده.





الفرق بين الكركمين والكركم

الكركمين:

هو مادة صفراء توجد في جذور الكركم والتي تمنح الكركم اللون الأصفر المعروف، وتعتبر من المركبات الضرورية التي كانت تستخدم قديما في الطب البديل حيث لها فوائد متعددة.

الكركم:

الكركم من أنواع التوابل التي تستخرج من جذور إحدى النباتات التي تنتمي إلى عائلة الزنجبيل، ويتم استخدامه في الهند على نطاق واسع للطعام وأيضا للعلاج، ويحتوي الكركم على العديد من المركبات ومنها الكركمين وميثوكسيكوركومين وغيرها، ولكن يعتبر الكركمين أشهر هذه المركبات.





مصادر الكركمين في الطبيعة:

يوجد الكركمين في أنواع مختلفة من الكركم، ويعتبر أفضل مصدر طبيعي للكركمين هو كركم لونج حيث أنه يوجد بنسبة 3.14% من إجمالي وزنه كما ذكر موقع "Heal with Food".

كما أنه يوجد في كركم أمادا أو ما يسمى بـ "مانجو جنجر" وهو من عائلة الزنجبيل وله نكهة تشبه نكهة المانجو ولهذا سمي بهذا الاسم.

ما هي فوائد الكركمين؟

إحدى التساؤلات التي يبحث الكثير عن إجابتها على مواقع البحث، ويوجد العديد من الفوائد المتميزة للكركمين ومنها:

الوقاية من السرطان

ما زالت الأبحاث مستمر للتعرف على كفاءة الكركمين في الوقاية والعلاج من مرض السرطان، ولكن أشارت إحدى الدراسات كما ذكر موقع "health line" إلى أن الكركمين له دور في التقليل من نشاط الخلايا السرطانية، فضلا على أنه أيضا يحمي القولون من الأمراض ومن بينها السرطان.

حماية القلب

الكركمين يساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول الضار بالدم، وأيضا الدهون الثلاثية مما يساعد على التقليل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.





مضاد للفطريات والجراثيم

يساعد الكركمين على التقليل من فرصة الإصابة بالأمراض والالتهابات الناتجة عن التعرض للفطريات والجراثيم والعمل على القضاء عليها، حيث أنه يساعد على القضاء على أغشية الخلايا الفطرية.

الحماية من ألزهايمر

يعتبر الكركمين من المركبات الهامة التي لها القدرة على تحسين وظائف الدماغ، وبالتالي الحماية من الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة ومنها الخرف وألزهايمر، حيث أشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن هناك علاقة بين تناول مركب الكركمين وتحسين نمو الخلايا العصبية، ما يقي من الإصابة بألزهايمر مع التقدم في العمر.