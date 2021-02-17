حمام القدم الدافئ.. استرخاء وتقوية للمناعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الرابطة الألمانية للشركات المنتجة لمستحضرات العناية بالجسم إن حمام القدم الدافئ يساعد على الشعور بالاسترخاء ويقوي المناعة.

تشقق القدمين.. الأسباب و4 وصفات للعلاج







وأوردت الرابطة الألمانية أنواع الحمامات للقدم، ومن أبرزها:

حمام دافئ

للشعور بالارتخاء يمكن وضع الأقدام لمدة 10 إلى 20 دقيقة في ماء دافئ تتراوح درجة حرارته بين 36 و38 مئوية. ومن خلال إضافة زيت اللافندر يمكن زيادة تأثير التدفئة من ناحية والتخلص من التوتر النفسي من ناحية أخرى، كما يمكن تنشيط الدورة الدموية من خلال إضافة الزعتر أو الروزماري أو ملح البحر.

حمامات تبادلية

تعمل الحمامات التبادلية على تقوية المناعة، ولهذا الغرض يحتاج المرء إلى دلوين، أحدهما به ماء دافئ تتراوح درجة حرارته بين 36 و38 مئوية والآخر به ماء بارد، على أن يتم وضع الأقدام في دلو الماء الدافئ لمدة 5 دقائق تقريبا، ثم وضعها في دلو الماء البارد لمدة تتراوح بين 10 و15 ثانية، ويراعى تكرار هذا الحمام عدة مرات، ثم تجفيف الأقدام جيدا وتدفئتها من خلال ارتداء الجوارب.





حمام متصاعد

يعمل الحمام المتصاعد على تنشيط الدورة الدموية والشعور بالاسترخاء. ولهذا الغرض يتم وضع الأقدام في ماء دافئ مع زيادة درجة حرارته بشكل تصاعدي من 20 إلى 34 إلى 40 مئوية على مدار نحو ربع ساعة.

وأشارت الرابطة إلى أن حمام القدم الدافئ لا يعد مناسبا للأشخاص المصابين بتخثر الدم في الأوردة وكذلك مرضى القلب.



