شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض التهاب الفقار اللاصق وأبرز مضاعفاته على أعضاء الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الفقار اللاصق (AS) هو نوع من التهاب المفاصل المناعي الذاتي الذي يؤثر عادةً على العمود الفقري والورك أو مفاصل أسفل الظهر تسبب هذه الحالة التهابًا يؤدي إلى الألم والتورم والتصلب وأعراض أخرى، وفقا لتقرير لموقع healthline.

ويقدم التقرير التالى معلومات عن كل شيء عن المرض انواعه وأعراضه وأسباب الإصابه به.

س: ما هي أنواع مرض التهاب الفقار اللاصق؟

ج: يمكن أن تكون النوبات وأعراضها مختلفة تمامًا لكل شخص مصاب بالتهاب الفقار اللاصق، يلاحظ معظم الأشخاص المصابين بهذه الحالة أعراضًا تتراوح أعمارهم بين 17 و 45 عامًا، يمكن أن تبدأ الأعراض أيضًا أثناء الطفولة أو عند كبار السن، التهاب الفقار اللاصق أكثر شيوعًا 2.5 مرة بين الرجال منه لدى النساء.

هناك نوعان رئيسيان من نوبات التهاب الفقار اللاصق:

محلي: في منطقة واحدة أو منطقتين فقط، عام: في جميع أنحاء الجسم.

س: ما هي اعراض الاصابه بالتهاب الفقار اللاصق؟

قد تتغير علامات نوبات التهاب الفقار اللاصق وأعراضه اعتمادًا على المدة التي تعاني فيها من هذه الحالة.

ألم أسفل الظهر والوركين والأرداف، قد يبدأ الألم تدريجيًا خلال بضعة أسابيع إلى شهور قد تشعر بعدم الراحة في جانب واحد فقط أو من الجانبين المتناوبين عادة ما يكون الألم خفيفًا وينتشر في المنطقة.

عادة لا يكون الألم حادًا يكون الألم عادة أسوأ في الصباح والليل قد يؤدي الراحة أو عدم النشاط إلى تفاقم الألم.

س: ما هي أعراض النوبات الشديدة وأماكن الألم؟

ج: قد يكون لديك تصلب في منطقة أسفل الظهر والوركين والأرداف قد تشعر بتيبس ظهرك ، وقد يكون من الصعب قليلاً الوقوف بعد الجلوس أو الاستلقاء عادة ما يكون التصلب أسوأ في الصباح والليل ويتحسن أثناء النهار. قد يزداد سوءًا أثناء الراحة أو الخمول.

س: من هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض التهاب الفقار اللاصق؟ آلام الرقبة وتيبسها

كشفت جمعية التهاب الفقار الأمريكية أن النساء قد يكونن أكثر عرضة للإصابة بأعراض تبدأ في الرقبة وليس أسفل الظهر.

س: ما هي أسباب الشعور عند الإصابة بالتهاب الفقار اللاصق؟

يؤدي الالتهاب والألم إلى التعب والإرهاق. قد يتفاقم هذا بسبب النوم المضطرب ليلاً بسبب الألم وعدم الراحة تساعد السيطرة على الالتهاب في إدارة التعب.

س: ما هي الاعراض الغير كلاسيكية لمرض التهاب الفقار اللاصق؟

يمكن أن يتسبب الالتهاب والألم وعدم الراحة في فقدان الشهية وفقدان الوزن وحمى خفيفة أثناء النوبات تساعد السيطرة على الألم والالتهاب على تخفيف هذه الأعراض.

س: لماذا يؤدى الاصابه بالتهاب الفقار للشعور بصعوبة في التنفس؟

يمكن أيضًا أن تلتحم العظام الموجودة في القفص الصدري أو تلتحم معًا. تم تصميم القفص الصدري ليكون مرنًا لمساعدتك على التنفس. إذا أصبحت مفاصل الضلع أكثر تيبسًا، فقد يكون من الصعب على صدرك ورئتيك أن يتوسعان هذا قد يجعل صدرك يشعر بالضيق.

س: هل التهاب الفقار اللاصق يؤثر على العين؟

ج: ما يصل إلى 40 % للأشخاص الذين يعانون من التهاب الفقار اللاصق لديهم التهاب في العين، تسمى هذه الحالة التهاب قزحية العين أو التهاب القزحية، يسبب احمرارًا وألمًا ورؤية ضبابية وعوامات في إحدى العينين أو كلتيهما، قد تكون عيناك أيضًا حساستين للضوء الساطع.