شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار ما بعد الإجهاض.. احذرى الإصابة بالأنيميا والاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإجهاض يؤثر على صحة المرأة بشكل عام سواء على المستوى الجسدى والنفسى، حيث يعتبر فقدان الحمل أمرًا مدمرًا لكلا الوالدين خاصة بالنسبة للأم، وقد تستغرق وقتًا طويلاً للتعافى من تلك الصدمة، كما أن هناك العديد من المشاكل التى تواجهها المرأة بعد الإجهاض مثل التعرض للتشنجات وآلام البطن والنزيف في بعض الأحيان الذى قد يستغرق وقتًا طويلاً من أسبوعين لثلاثة فى بعض الحالات، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فيما يلى.. 3 أعراض قد تعانى منها المرأة بعد الإجهاض: 1- الأنيميا

الأنيميا هى أحد أكثر الأعراض شيوعًا بعد الإجهاض، حيث تتعرض المرأة لنزيف شديد بعد عملية الإجهاض وهذا يمكن أن يشكل خطورة بالغة على صحة الجسم، وفى حالات نادرة قد تعانى بعض النساء من النزيف كمضاعفات رئيسية للإجهاض، لذلك من المهم الحصول على علاج طبى فعال لوقف هذا النزيف الشديد.

2- الاكتئاب

قد تعانى المرأة من حالة الاكتئاب بعد الإجهاض خاصة أنها فقدت جزءا منها، وقد تواجه صعوبة فى التغلب على هذا الموقف الصعب حتى لو حدث الإجهاض فى الأشهر الأولى من الحمل فإن المرأة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالجنين الذى ينمو بداخلها لذلك تصاب بحزن شديد وحالة من الغضب والشعور بالذنب يصل إلى حد الإصابة بالاكتئاب بعد فقدان طفلها.

3- التعرض لآلام شديدة فى البطن

قد تواجه المرأة آلام فى أسفل البطن وتشنجات مثل التى تحدث وقت الدورة الشهرية وتستمر لدى معظم النساء لمدة من 3-4 أيام بعد الإجهاض، كما تواجه المرأة مشكلات أخرى مثل الشعور بعدم الراحة فى الثدى وتسرب الحليب، ويمكن أن تساعد أكياس الثلج أو أكياس الماء الساخن فى تخفيف تلك الآلام والشعور بعدم الراحة الذى يتسبب فيها الإجهاض.