شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد "الميزوثيرابي"لتجديد شباب البشرة والوجه وأبرز الآثار الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الميزوثيرابي" هي طريقة غير جراحية ذات تدخل طفيف، تتضمن حقن عدة حقن وتتكون من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية وعوامل النمو والببتيدات ومضادات الأكسدة والعناصر النزرة الأساسية لطبقة الأدمة أو البشرة، ولديها مجموعة من التطبيقات ، لا سيما في مجال طب الجلد التجميلي.

القليل منها يشمل - تفتيح البشرة ، تجديد شباب البشرة ، مكافحة الشيخوخة ، تقليل السيلوليت ، ويتم إعطاء هذه الحقن بجرعات دقيقة مع مجموعة واسعة من المركبات ، ويتغير حجم الكوكتيل المراد حقنه ، وعمق اختراق إبرة الميزوثيرابي وعدد الجلسات اللازمة للاستخدامات المختلفة حسب متطلبات المريض ويجب تحديدها ومعالجتها من قبل طبيب أمراض جلدية معتمد وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"

ما هو إجراء الميزوثيرابي وما هي الحلول المستخدمة؟

الميزوثيرابي هو إجراء يتم فيه استخدام مسدس خطأ أو محاقن الأنسولين لبث الجلد بمحلول متوسط ​​يحتوي على المغذيات الدقيقة القوية ومضادات الأكسدة والفيتامينات لتجديد البشرة وتنشيطها.

مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في تساعد الحقن على تحفيز الخلايا لإنتاج الكولاجين والإيلاستين، والعديد من المحتويات مثل حمض الهيالورونيك في المحاليل المتوسطة تؤدي إلى إنتاج كولاجين جديد في الجلد ، مما يمنحه مظهرًا شابًا ومنتعشًا.

تساعد هذه المكونات على منع التجاعيد كما يساعد الجلوتاثيون وحمض الترانيكساميك على تقليل تصبغ الجلد، أيضا تساعد جرعات L carnitine و Phosphatidylcholine على تقليل الدهون تحت الجلد. وبالمثل ، تساعد حقن البيوتين والمينوكسيديل على التحكم في تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر.

فوائد الميزوثيرابي

يمكن استخدام الميزوثيرابي لمعالجة العديد من مشاكل الجلد والشعر التي تتراوح من الجفاف إلى تساقط الشعر، وتوفر هذه التقنية الدقيقة ترطيبًا للبشرة وتجعل على خلايا الجلد بمستوى أمثل، أيضا يمكن استخدام علاجات الميزوثيرابي في:

تحفيز إنتاج الكولاجين مما يؤدي إلى شد البشرة ونضارتها.

تدمير الجيوب الدهنية والمساعدة في تخفيف الوزن.

تخلص من علامات التمدد بعد فقدان الوزن والحمل.

تتلاشى ندبات حب الشباب والندوب الأخرى بمرور الوقت.

منح البشرة صحة وشباب.

ترطب البشرة من الداخل إلى الخارج.

تقليل تصبغ الجلد واسمراره.

تساعد على التعافي من تساقط الشعر.

التخلص من الذقن المزدوجة.

تقليل الخطوط الدقيقة بالوجه.

تقليل السيلوليت.

هل الميزوثيرابي له آثار جانبية

قد يكون لإجراء الميزوثيرابي بعض الآثار الجانبية الطفيفة، قد تشمل الآثار الجانبية الفورية للعلاج بالميزوثيرابي الاحمرار والوخز والوخز والحرقان ، وتستمر حتى ساعتين إلى ثلاث ساعات في مواقع الحقن.

في بعض الأحيان قد تظهر كدمات في المرضى ذوي البشرة الحساسة وفي المناطق الحساسة حول العينين والخدين وخط الفك، وعادةً ما يصل التورم والكدمات إلى ذروتهما من 8 إلى 24 ساعة بعد العلاج وقد يستمران لمدة 2-3 أيام.

في حالات نادرة ، قد يعاني عدد قليل جدًا من المرضى من عقيدات أو تصلب في موقع الحقن ، مما قد يتطلب دورة قصيرة من المضادات الحيوية

من المؤهل للعلاج بالميزوثيرابي ؟

إذا كنت ترغب في إزالة السيلوليت أو الدهون الزائدة من الفخذين والبطن والأرداف والوركين والساقين والذراعين والوجه، لذلك يمكنك الذهاب للميزوثيرابي، يساعدك العلاج على تقليل التجاعيد والخطوط وفي نفس الوقت بتفتيح بشرتك المصبغة. علاوة على ذلك ، إذا كنت تعاني من الصلع ، فقد يكون الميزوثيرابي مفيدًا.

ما هي الإرشادات بعد علاج الميزوثيرابي

لا يوجد روتين صارم وصعب يجب اتباعه بعد الميزوثيرابي ، لكنك ستحتاج إلى اتباع الإرشادات التي قدمها طبيبك، فقط لا تمارس أي ضغط في موقع الحقن، أيضا استشر طبيبك بمجرد أن تشعر أن الآثار الجانبية تعطل روتينك اليومي.