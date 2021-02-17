شكرا لقرائتكم خبر عن عادات غذائية تحمى من السرطان.. أبرزها البرتقال والبروكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزايد حالات السرطان يومًا بعد يوم فى جميع أنحاء العالم، ولمواجهة خطورة تفشى هذا المرض من المهم جدًا الحفاظ على نمط حياة صحى وعادات غذائية جيدة لحماية نفسك من التعرض للمشاكل الصحية الخطيرة، وهناك العديد من الأطعمة التى لا يمكن أن تمنع الإصابة بالسرطان بشكل مباشر ولكنها بالتأكيد يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بهذا المرض، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فيما يلى.. 5 أطعمة يمكن أن تُقلل من خطر الإصابة بالسرطان: 1- البروكلى

تحتوى الخضراوات الصليبية على مادة سلفورافان التى تقاوم الخلايا السرطانية، ويعد البروكلى واحدًا من أهم الخضراوات الصليبية التى تتمتع بخصائص قوية مضادة للسرطان، حيث وفقًا لدراسة فإن استهلاك البروكلى يمكن أن يُقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم على وجه التحديد، لذلك من المهم أن تجعل البروكلى جزءًا من النظام الغذائى الخاص بك.

2- الفواكه المجففة

وفقًا لبعض الأبحاث فإن تناول كمية جيدة من المكسرات يمكن أن تُقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان بشكل فعال مثل الجوز واللوز وعين الجمل، لذلك يجب أن تستهلك حفنة من المكسرات يوميًا للوقاية من السرطان.

3- الكركم

يحتوى الكركم على مادة تساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، لذلك يجب عليك إضافة ملعقة من مسحوق الكركم فى طعامك لزيادة الفعالية ويمكنك أيضًا مزجها بالفلفل الأسود.

4- ثمار الحمضيات

تساعد الفواكه الحمضية مثل الليمون والعنب والبرتقال أيضًا فى الوقاية من السرطان، حيث وجدت بعض الدراسات أن تناول الفواكه الحمضية يمكن أن يُقلل من مخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس والمعدة تحديدًا.

5- بذور الكتان

تشير دراسات إلى أن بذور الكتان يمكن أن تُقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدى والبروستاتا لأنه غنى بالألياف كما يمكنه أيضًا أن يُقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، لذلك من الضرورى تضمين بذور الكتان إلى نظامك الغذائى.