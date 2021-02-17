موديرنا تضخ 45.4 مليون جرعة من لقاح كورونا في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا الثلاثاء، توريد 45.4 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى الحكومة الأمريكية حتى الآن.

وحسب المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنه تم إعطاء 25.5 مليون جرعة من لقاح موديرنا في الولايات المتحدة.



وأشارت الشركة إلى إن هناك 33.2 مليون جرعة في العبوات وفي مراحل الإنتاج النهائية قبل تسليمها للحكومة الأمريكية.

وتستهدف الشركة تسليم أول 100 مليون جرعة من اللقاح للولايات المتحدة بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

كما تتحرك الشركة لتوريد الـ100 مليون جرعة التالية خلال شهر من نهاية أيار/مايو إلى نهاية حزيران/يونيو المقبلين، ثم تسلم الـ100 الثالثة خلال شهرين من نهاية تموز/يوليو إلى نهاية أيلول/سبتمبر المقبلين.