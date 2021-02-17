أسعار الذهب اليوم.. "الأصفر" يهبط مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء، بنسبة 1.7%، وهو أدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع ارتفاع عوائد السندات الخزانة الأمريكية.

بينما تراجع البلاتين في تعاملات متقلبة بعد موجة صعود أوصلته إلى أعلى مستوى في 6 سنوات ونصف.



وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1794.50 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منخفضا 1.32% بعد أن لامس أدنى مستوى منذ الرابع من فبراير/ شباط.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3% لتسجل عند التسوية 1799 دولارا للأوقية.

ويعتبر المعدن الأصفر أداة للتحوط في مواجهة التضخم المتوقع من تحفيز اقتصادي ضخم دفع أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للارتفاع، وهو ما يزيد تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

ووفقا لرويترز، تعرض الذهب أيضا لضغوط من تسجيل المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية أعلى مستوياتها على الإطلاق وسط أجواء تفاؤل بشأن حزمة تحفيز مالي بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 .

وهبط البلاتين 3.16% إلى 1261.50 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2014 .

وأرجع محللون هبوط البلاتين إلى مبيعات لجني الأرباح بعد موجة صعود قادتها تكهنات بزيادة محتملة في الطلب.

وتراجعت الفضة 1.2% إلى 27.25 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.13% إلى 2385.10 دولار للأوقية.