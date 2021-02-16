شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: أدوية علاج التصلب المتعدد تزيد من مخاطر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، نُشرت على موقع ما قبل الطباعة medRxiv ، عن خطر الأدوية المثبطة للمناعة، المستخدمة لعلاج مرض التصلب العصبي المتعدد فى زيادة كخاطر فيروس كورونا، وفقا لتجارب على مجموعة من مرضى التصلب المتعدد المصابين بكورونا.



التصلب المتعدد

شملت الدراسة أكثر من 2300 موضوع من 28 دولة من جميع أنحاء العالم، وكان أكثر من 70 ٪ قد أكدوا الاصابة بكورونا، والباقي يشتبه في إصابتهم بالعدوى وكان عمر جميع المرضى 18 عامًا أو أكثر.

وفقا للدراسات السابقة، على يبدو أن الإناث لديهن مخاطر أقل للدخول إلى المستشفى أو الوفاة بعد الإصابة بـكورونا، بينما كان كبار السن أكثر عرضة للإصابة.

من المعروف أن العلاجات المثبطة للمناعة مثل ريتوكسيماب و ocrelizumab تقلل من نشاط مرض التصلب العصبي المتعدد ، ولكن على حساب ارتفاع مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وجد الباحثون، أن استخدام دواء ريتوكسيماب مرتبطًا باحتمالات دخول المستشفى بمقدار 2.5 ضعفًا تقريبًا، وكان هؤلاء المرضى في احتمالات 4 أضعاف لدخول وحدة العناية المركزة وتطلب تهوية ميكانيكية.

وارتبط عقار Ocrelizumab بزيادة قدرها 1.6 ضعف في احتمالات دخول المستشفى و 2.3 ضعف احتمالات قبول وحدة العناية المركزة، وكان المرضى الذين لم يتلقوا أي علاج زيادة بنسبة 1.8 ضعف في احتمالات دخول المستشفى.

كان لدى المرضى غير المعالجين احتمالات أعلى للوفاة والتهوية الميكانيكية مضاعفة ، واحتمالات الوفاة أعلى مرتين ونصف.

ما هي الآثار؟

تشير الدراسة إلى نتائج أكبر مجموعة من مرضى التصلب المتعدد المصابين بكورونا حتى الآن، تظهر النتائج أن استخدام الجسم المضاد أحادي النسيلة المضاد ريتوكسيماب يرتبط بزيادة شدة مرض COVID-19. وكذلك الأمر بالنسبة لـ ocrelizumab ، وإن كان بدرجة أقل.

في جائحة فيروس كورونا المستمر ، لوحظ أن المرضى الذين يعانون من حالات طبية معرضون لخطر أكبر للإصابة بأمراض شديدة، وقد يكون المرضى الذين يعانون من التصلب المتعدد (MS) ، والذين غالبًا ما يخضعون للعلاج المثبط للمناعة، من بين هذه الفئات المعرضة للخطر.