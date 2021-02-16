شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكشفون فوائد الفلفل الحار فى الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عدد من علماء كوريا الجنوبية، أن الفلفل الحار، له فوائد كبيرة فى الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، إذ أجرى العلماء تحليلًا متتاليًا لعدد من الدراسات العلمية التي تناول فيها المشاركون، أعمارهم فوق سن الثامنة عشرة، الفلفل لمدة 4 إلى 12 أسبوعًا، وتؤكد النتائج التي توصلوا إليها أن هذه العادة تعزز دفاع الجسم ضد تطور متلازمة التمثيل الغذائي التي تعتبر أحد أسباب أمراض القلب.

وكشف الباحثون، حسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الفلفل الحار كان مفيدًا في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما تم تسجيل تأثيره المضاد للأكسدة أيضًا، مما أدى إلى تقليل الالتهاب.

الفلفل الحار وأكد الخبراء أن عددًا من النتائج الإيجابية الناشئة عن استخدام الفلفل يمكن أن توفر حماية أفضل ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفى سياق آخر وفقا لدراسة حديثة قال الباحثون إن عشاق الفلفل الحار يتمتعون بصحة جيدة ويعيشون لفترة أطول عن غيرهم، ولكن ما سر هذه الدراسة وما هى الخصائص والفوائد التى يحتوى عليها الفلفل الحار، ووفقا لما ذكره موقع alqabas من الناحية التاريخية ، ساعدت الإضافات الحارة على الطعام على منع التلف في المناخات الدافئة قبل اختراع التبريد، كما انها تمنع خصائص الكابسيسين المضادة للميكروبات ما يصل إلى 75٪ من نمو البكتيريا.