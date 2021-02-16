صحة ورشاقة

لماذا يرفض البعض لقاحات كورونا والكمامات؟ بيل جيتس يجيب

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال بيل جيتس إن رفض الكثير من الناس لارتداء الكمامات والحصول على لقاحات يعود إلى ما يوصف بـ"نظريات المؤامرة".

وأوضح مؤسس شركة "مايكروسوفت" في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة الوطنية الأسترالية أن "نظرية المؤامرة" لها علاقة بلقاحات كورونا، وهو أمر مأساوي لأنه يؤدي إلى عدم ارتداء الأشخاص الأقنعة والتطعيم.

ولفت إلى أنه لم ير، حتى الآن، حلاً جيّداً حول كيفية وقف انتشار المعلومات المضللة على الشبكات الاجتماعية.

ومنذ بداية الجائحة انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول تورط بيل جيتس المزعوم في ظهور الوباء.

ورد مؤسس شركة "مايكروسوفت" على هذه الشائعات قائلاً إنها حمقاء للغاية ولا يمكن الرد عليها بجدية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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