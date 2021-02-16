أول إصابة بسلالة كورونا الجنوب أفريقية في مالطا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة في مالطة، الثلاثاء، أن السلطات الصحية اكتشفت حالة مصابة بسلالة جنوب إفريقيا المتحورة لفيروس كورونا المستجد فى البلاد.

وقال وزير الصحة المالطى كريس فيرن إنه تم اكتشاف حالة واحدة من سلالة جنوب أفريقيا لفيروس كورونا، وهى السلالة الأكثر عدوى، من العينات المأخوذة حتى الآن.



وأضاف أن 49 مريضا آخرين ثبتت إصابتهم بسلالة للفيروس اكتشفت فى بريطانيا.

وذكر فيرن أن عملية التسلسل الجيني المستخدمة لتتبع سلالات الفيروس سيتم تكثيفها بعد هذا الاكتشاف، ولكن الوزير لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول كيفية وصول سلالة جنوب إفريقيا إلى الجزيرة الواقعة البحر الأبيض المتوسط.

وسجلت مالطا ما يزيد قليلاً على 20 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في آذار/مارس 2020، مع وفاة 297 مريضًا حتى الثلاثاء.

وصدرت أوامر للمطاعم بإغلاق أبوابها بحلول الساعة 11 مساء طوال شهر شباط/فبراير الجاري، بعد انتشار أنباء تفيد باستخدام أعداد كبيرة من السكان لهذه المطاعم كأماكن لتناول المشروبات الكحولية. وكان قد تم إغلاق الحانات والنوادي الليلية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أما المدارس والمتاجر وأماكن العمل فلا تزال مفتوحة.