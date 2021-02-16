"جونسون آند جونسون" تطلب موافقة أوروبية على لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، الثلاثاء، في أمستردام أن شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية طلبت الحصول على الموافقة الأوروبية على لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتعتزم الوكالة الأوروبية للأدوية تقييم اللقاح بحلول منتصف آذار/مارس المقبل.

ورحبت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورزولا فون دير لاين بخطوة الشركة المصنعة، موضحة أن المفوضية الأوروبية ستمنح الموافقة بمجرد أن تعطي الوكالة الأوروبية للأدوية تقييما علميا إيجابيا.

وفي حال حدوث ذلك، سيكون هذا اللقاح هو رابع لقاح مضاد لكورونا يحصل على تصريح تسويق مشروط في الاتحاد الأوروبي.

ويمكن حاليا استخدام لقاحات "بيونتيك/فايزر" و"موديرنا" و"أسترازينيكا" المضادة لكورونا، إلا إن المعروض حاليا لا يكفي لتغطية الطلب في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية طلبت شراء 200 مليون جرعة من "جونسون أند جونسون".

ويتميز هذا اللقاح بأن جرعة واحدة منه قد تكون كافية للحصول على المناعة المطلوبة، بينما تتطلب جميع اللقاحات الأخرى المستخدمة حاليا الحصول على جرعتين.

وأوضحت الوكالة الأوروبية للأدوية أن اللقاح الذي طورته شركة "يانسن للأدوية" المملوكة لـ"جونسون آند جونسون" سيخضع لإجراءات تدقيق عاجلة.

والشرط الأساسي في الحصول على الموافقة هو أن تكون بيانات الشركة حول فعالية وسلامة وجودة اللقاح شاملة وقوية.

كانت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية للأدوية، قالت في بيان، الجمعة، إن لقاحها فعّال بنسبة 66% ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



لكن الشركة قالت إن هذه الفعالية تخص كافة سلالات كورونا المكتشفة حتى الآن بصفة عامة، لكنه أقل فعالية ضد نسخته المتحورة الجنوب إفريقية.

وأوضحت أن اللقاح الذي يشمل جرعة واحدة فقط فعّال بنسبة 85% للوقاية من الأشكال الحادة للمرض، وفق تجربة سريرية واسعة.

ويمكن تخزين لقاح جونسون آند جونسون في درجات حرارة الثلاجات العادية، ما يسهل عملية توزيعه.

