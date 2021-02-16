أكبر دول العالم إنتاجا للكوبالت.. أصل صناعة البطاريات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد معدن الكوبلت عنصرا أساسيا في صناعة الإلكترونيات وتحديد البطاريات، وبلغ الإنتاج العالمي 140 ألف طن، فما هي أكبر الدول المنتجة له؟.

يعود اكتشاف الكوبلت لعام 1739 حين اكتشف عالم الكيمياء السويدي جورج براندت معدن الكوبالت، والذي تزداد أهميته مع تسارع الجهود العالمية لخفض انبعاثات الكربون، إذ يُستخدم هذا المعدن في صناعة العديد من أنواع الإلكترونيات، كما يدخل في صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن المستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية.



وأنتج العالم نحو 140 ألف طن من الكوبالت خلال عام 2019، وساهمت جمهورية الكونغو الديمقراطية بأكثر من 70% من الكوبالت المُنتج، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ويقدر احتياطي الكوبالت في العالم بسبعة ملايين طن، وتمتلك الكونغو أكثر من نصف هذه الاحتياطيات.

وفيما يلي أكبر دول العالم إنتاجا لمعدن الكوبلت..

جمهورية الكونغو الديمقراطية

أنتجت جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 100 ألف طن كوبالت في 2019، بما يمثل أكثر من 70% من إجمالي الكوبالت المُنتج في العالم في ذلك العام، ويوجد في مقاطعة كاتانغا بعض أكبر مناجم الكوبالت في العالم، بما في ذلك منجم "موتاندا"، و"كاموتو"، و"إيتوال".

وفي حين تستخرج العديد من الشركات الكبرى الكوبالت من الكونغو، إلا أنه وفقًا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يساهم التعدين على نطاق صغير بنسبة تتراوح بين 15% إلى 30% من إجمالي الكوبالت المُنتج في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

روسيا

جاءت روسيا في المركز الثاني بحجم إنتاج بلغ 6.1 ألف طن كوبالت في 2019، بما يمثل نحو 4% فقط من الكوبالت المُنتج عالميًا.

يتركز نشاط تعدين الكوبالت في روسيا في منطقة جمهورية ألتاي، والتي يوجد بها منجم "كاراكول"، والذي يعد أحد أكبر مصادر الكوبالت في الدولة، وتمتلك روسيا احتياطي كوبالت يبلغ 250 ألف طن، وتسعى إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية للكوبالت في السنوات المقبلة.

أستراليا

أنتجت أستراليا 5.1 ألف طن كوبالت في 2019، بما يمثل زيادة في الإنتاج مقارنة بعام 2018، والذي بلغ إنتاجها من الكوبالت به 4.5 ألف طن.

ورغم أن أستراليا ساهمت بنحو 3.6% فقط في الإنتاج العالمي للكوبالت في 2019، إلا أنها تمتلك ثاني أكبر احتياطيات للكوبالت في العالم بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تبلغ 1.2 مليون.

الفلبين

جاءت الفلبين في المركز الرابع بحجم إنتاج بلغ 4.6 ألف طن كوبالت في 2019، بما يمثل نحو 3.3% من الإنتاج العالمي للكوبالت خلال ذلك العام، وتمتلك الدولة رابع أكبر احتياطي من الكوبالت في العالم، والذي يبلغ 260 ألف طن.

كوبا

ساهمت كوبا في عام 2019 بـ 2.5% من الإنتاج العالمي للكوبالت، بحجم إنتاج بلغ 3.5 ألف طن، وتمتلك الدولة ثالث أكبر احتياطي كوبالت في العالم، والذي يبلغ 500 ألف طن، ويتواجد معظمه في منطقة موا شرق البلاد.

مدغشقر

جاءت مدغشقر في المركز السادس بحجم إنتاج بلغ 3.3 ألف طن كوبالت في 2019، بما يمثل نحو 2.4% من الإنتاج العالمي للكوبالت، ويُقدر احتياطي الدولة من هذا المعدن بـ 120 ألف طن.

ويتركز تعدين الكوبالت في مدغشقر في مشروع "أمباتوفي" لتعدين النيكل والكوبالت، والذي تبلغ تكلفته حوالي 8 مليارات دولار.

بابوا غينيا الجديدة

جاءت بابوا غينيا الجديدة في المركز السابع بحجم إنتاج بلغ نحو 3.1 ألف طن كوبالت في 2019، بما يمثل 2.2% من الإنتاج العالمي للكوبالت، وتمتلك الدولة احتياطي كوبالت يبلغ 56 ألف طن.

كندا

انخفض إنتاج كندا من الكوبالت في عام 2019 بنحو 15%، وبلغ 3.0 ألف طن، ورغم أن الدولة تأتي في المركز الثامن في القائمة، إلا أنها تمتلك احتياطيًا ضخمًا من الكوبالت، والذي يبلغ 230 ألف طن، وبالتالي فهناك إمكانية لزيادة نشاط التعدين بها.