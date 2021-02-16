الإمارات وجهة عالمية لمحبي سياحة المغامرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد "سياحة المغامرات" في دولة الإمارات إقبالا كبيرا من السائحين وانتعاشا ملحوظا خاصة في الصحراء والمناطق البرية والجبلية.

وفي مثل هذا الوقت من كل عام، يتوافد آلاف الزوار إلى الإمارات خاصة في الموسم السياحي الشتوي وذلك لما تتمتع به الدولة من مقومات طبيعية تحفز المغامرين وتوفر تجربة سياحية متنوعة ومتميزة في استكشاف الطبيعة.

وتعمل الجهات المختصة على الترويج للتضاريس الطبيعية التي تزخر بها الدولة والتي تتضمن البيئات المختلفة سواء الجبلية، أو البحرية، أو الصحراوية، وغيرها من البيئات التي تغري المغامرين لخوض تجارب سياحية ممتعة وشيقة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تتعدد أنشطة سياحة المغامرات لقضاء تجربة فريدة في ربوع الإمارات من خلال صعود الجبال الشاهقة والمشي عبر مسالكها الوعرة واستكشاف الصحراء وممارسة تجربة التخييم.

ورغم الطفرة العقارية التي تشهدها مدن الدولة إلا أن الصحراء ما زالت تجاور المدن الكبرى بفضائها الشاسع و هدوئها وصفائها فيما قمم الجبال الشامخة تطل من بعيد.

وربما تتوارى سياحة المغامرة، والصحراء عن الأضواء أحيانا في ظل بريق المدن و الفنادق العالمية ومراكز التسوق الفارهة إلا أنها تبقى ممارسة محببة إلى النفوس تحتل موقعا مهما ضمن المنظومة السياحية .

فبينما يجد السائح في المدن ناطحات سحاب وجزرا من صنع الإنسان وحلبات سباق "الفورمولا ون" إلا أنه يستطيع أيضا بكل يسر وسهولة التخييم في قلب الرمال البكر، وطرق القمم الوعرة والاستمتاع بالشواطئ الرملية البيضاء، وصعود القمم الجبلية الفريدة.

وتعد الصحراء، والمناطق البرية، والجبلية، في مثل هذا الوقت من كل عام مزارا سياحيا يجذب الأهالي والزوار للاستمتاع بالهدوء بعيدا عن صخب المدينة وتجربة سياحة المغامرة.

ويحزم المواطنون، والمقيمون، والسياح، والزوار، أدوات التخييم، والتجهيزات اللازمة للمغامرات مع اعتدال الطقس من كل عام لتنطلق رحلات التخييم إلى قلب الصحراء وتحديدا إلى المناطق البرية المشهورة مثل منطقة الظفرة وسويحان والعين والخوانيج والبداير والبطائح والراعفة والمزرع.

ومهما ابتعد مغامر الصحاري في قلبها تأبى الأبراج السكنية الشاهقة في الإمارات أن تغيب عن المكان لتطل من بعيد في الأفق الممتد الذي يقطع صمته هدير محركات سيارات الدفع الرباعي منطلقة إلى قمة التلال الرملية التي تسمى في اللهجة المحلية " العراقيب ".

وتستغرق قيادة سيارة رباعية الدفع ساعتين فقط من أبوظبي إلى جبل حفيت في العين، ومثلها من مدينة دبي إلى حتا أو جبل جيس في رأس الخيمة أو جبال المنطقة الشرقية حيث القمم والوديان مهيأة تماما للسير لمسافات طويلة إضافة إلى الارتفاعات التي تصل إلى حوالي 2 كيلومتر فوق سطح البحر لتجعل المكان مميزا ويستحق مغامرة الصعود والعودة.

وإذا تصادف وقمت برحلتك بعد سقوط الأمطار حينها ستحظى بفرصة التمتع بموسم الزهر البري حين تكتسي التلال بحلة قرمزية اللون والاستمتاع بإطلالات على الأودية الضيقة مثل وادي العبادلة ووادي حم وحتا والسيجي ووادي الوريعة.

ولا داعي للقلق فليست الطرق بطولها شاقة بل ستجد بقعة خلابة مثل وادي الحلو تناسب احتساء فنجان من القهوة الاماراتية الممزوجة بالهيل بجوار أحد جداول المنطقة.

وقال محمد سالم النقبي، موظف حكومي ومستثمر في مجال سياحة المغامرة والتخييم : " أضحت سياحة المغامرات و التخييم أحد أهم مرتكزات النهوض بقطاع السياحة على مستوى الإمارات".

وتابع:" شغف الصحراء والانعتاق من روتين المدينة يجعل من رمال الصحراء الشاسعة والجبال الشاهقة قبلة مفضلة للإماراتيين والسياح حيث يقضي المخيمون لحظات سمرهم التي عادة ما تمتد يوما كاملا أو يومين".

وأضاف:" تعتبر رمال الصحراء والمناطق الجبلية في الإمارات كنزا سياحيا وتشكل محطات سياحية مميزة لقرب الخدمات منها حيث تبدأ رحلات الاستكشاف والتخييم في محيط الرمال التي لا يحدها إلا الجبال ".

ويذكر النقبي أن الصحارى والمناطق الجبلية في الإمارات تحولت إلى مناطق جذب سياحي فباتت الكثبان الرملية والمناطق الجبلية رمزا لاستقطاب السياح من أنحاء العالم كافة للتعرف إلى التراث التقليدي المحلي وبدأ الاهتمام بالترويج للسياحة الصحراوية والجبلية والبيئية يزداد نظرا لارتفاع العائدات المالية .

وقال :" سنويا يزور مئات الآلاف من السياح صحاري وجبال الإمارات بهدف التخييم و الاستكشاف والمغامرة " .. ويصف البادية والجبال في الإمارات بأنها كنز تراثي وسياحي يجذب محبي الهدوء والطبيعة".

وتابع:" الأمر الذي جعلها تستقطب مؤخرا مزيدا من الاستثمارات في مجال سياحة المغامرة مثل فندق " بنيان تري الوادي " برأس الخيمة و منتجع باب الشمس و المها في دبي وقصر السراب في منطقة الظفرة ومشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية بالشارقة".

بدوره يؤكد هزاع الحبسي "مرشد سياحي جبلي معتمد من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة" أن الطيران الشراعي بين الجبال واستكشاف الكهوف والبحث عن النقوش الصخرية القديمة عن طريق المرور عبر المسارات الجبلية "الهايكنج" يعتبر من أهم نشاطات سياحة المغامرة التي يشرف عليها ويديرها.

وقال: "القفز من أعلى قمة جبل جيس وهي أعلى قمة في الإمارات مع الإماراتي خليفة الغافري تعتبر ذروة متعة المغامرة كما سبق أن استضافت الإمارات أبطال العالم في رياضة الجوجيتسو وبطل العالم طارق السعدي في الطيران اللاسلكي "الهليكوبتر".

من جانبها قالت السائحة صوفيا جاك من بريطانيا:" تجعل المناظر الطبيعية الخلابة في أنحاء الإمارات منها وجهة جذب للباحثين عن المغامرة أكثر فأكثر حيث يمكن التنقل من البحر إلى الجبال إلى الصحراء في أقل من ساعة فقط وبفضل مجموعة من الفنادق الجديدة الطموحة أصبح الآن من الممكن الاستمتاع بهذه الإثارة، وأنت مسترخ في منتجع عالمي المستوى".

وأضافت :" استكشاف جزء من صحراء الربع الخالي عند زيارة منطقة الظفرة والصعود إلى قمة جبل حفيت في العين، ثم النزول أو تناول وجبة طعام في مطعم بمركز جيس للمغامرة " وهو يقع على ارتفاع 1484 مترا عن سطح البحر لا يقل متعة عند بدء مغامرة الصعود إلى قمة برج خليفة والعودة ".

وأوضحت :" لم يعد سرا أن الامارات رحبت بعدد قياسي من الزائرين خلال الأعوام القليلة الماضية فإذا كنت متجها إلى احدى المدن الإماراتية الكبرى في رحلة عمل قريبا عليك تمديد رحلتك و زيارة الصحراء والجبال ..أما اختيار الأماكن التي ستزورها في الإمارات فيعتمد على نوع الإثارة الذي تبحث عنه ".