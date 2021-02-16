شكرا لقرائتكم خبر عن شركة روسية تخطط لجيل جديد من صواريخ Vympel جو-جو قصير ومتوسطة وطويلة المدى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف موقع aviationweek المتخصص في الطيران وأنظمة الفضاء أن شركة GosMKB Vympel ومقرها موسكو، بدأت تمويل برنامج لتصميم الصواريخ Vympe جو-جو المعدة للتصدير RVV-MD قصير المدى (R-74M) وRVV-SD متوسط ​​المدى (R-77-1) وRVV-BD بعيد المدى (R-37M) )وأن أبحاثها الخاصة حاليا حول ما يبدو أنه استمرار لمشروع صاروخ قصير المدى الذي كان قد توقف منذ عقود.

وكانت الشركة في أواخر يناير، أقتصرت أعمال البحث والتطوير التي أجرتها في عام 2020 ويبدو أن المشروع الأكثر إثارة للاهتمام هو بحثها حول «تشكيل مظهر المنتج المستقبلي 300 مليون»هذا العمل، الممول من صندوق التنمية طويل الأجل لشركة Vympel، يهدف إلى وضع الأساس العلمي والتقني للجيش الروسي وزيادة آفاق تصدير الشركة.

وقالت aviationweek أنه مما لا شك فيه أن izdeliye 300M الحالية («izdeliye» تعني «المنتج» باللغة الروسية) هي تطوير إضافي لمشروع الصواريخ قصيرة المدى K-30 أو K-MD، الذي أطلقته شركة Vympel في عام 1986 كجزء من عملها على تسليح مقاتلة من الجيل الخامس ميج متعددة المهام، والتي تم إيقافها في عام 1994 بسبب نقص التمويل.

وفي وقت لاحق، عرض Vympel مشروع 300 أثناء العمل على كيفية تسليح مقاتلة Sukhoi PAK FA (Su-57). في عام 2006، قالت الشركة إن الصاروخ 300 كان يمكن أن يكون جاهزًا في عام 2013، إذا توفر التمويل الكافي. قال جينادي سوكولوفسكي، رئيس شركة Vympel في ذلك الوقت، إن الصاروخ 300 «سيتجاوز بكثير الصواريخ الأجنبية من النوع المماثل».

وأشارت aviationweek إلى انه كان من المقرر أن يتم تزويد 300 ببرنامج Merlushka الجديد، أو «lambskin»، وهو باحث تصوير بالأشعة تحت الحمراء طورته شركة AOMZ للصواريخ التكتيكية، مما يتيح تحديد الهدف ونطاق قفل يبلغ ضعف أسلافه. كان من المفترض أن يوفر المحرك ثنائي النبض والوقود الصلب دفعة نوعية كبيرة نسبيًا (حوالي 100 ثانية)، وهو مقياس لكفاءة المحرك. كان من المفترض أن يحتوي الصاروخ 300 على أدوات تحكم في الغاز ذات ريشة نفاثة بدلاً من المفسدين الموضوعة في فوهة المحرك، كما هو الحال مع صواريخ R-74 الحالية. كفاءة فوهة الغاز المتغيرة أكبر من كفاءة المفسدين؛ علاوة على ذلك، فإن وجود المفسدين في الفوهة يؤدي إلى فقدان قوة الدفع.

وأنه انطلاقا من مسار الأحداث، لم تتم الموافقة على خطط استئناف المشروع 300 في ذلك الوقت، وتم اختيار R-74M2 الأبسط، والمعروف باسم izdeliye 760، كصاروخ قتال جوي أساسي للطائرة Su-57.

وأوضحت أن مفهوم صاروخ جو-جو للقتال القريب الجيل الجديد من صاروخ جو-جو القتالي القريب من طراز K-30 والصاروخ الروسي الحالي من هذه الفئة، R-74M أو izdeliye 750. Credit: Piotr Butowski ومن غير المعروف كيف تغير مشروع 300 مليون الحالي مقارنة بالإصدار السابق، ولكن على الأرجح لم تغير التعديلات التكوين العام. إذا كانت التغييرات مهمة حقًا، لكان المشروع قد تلقى فهرسًا جديدًا، وليس مجرد حرف M إضافي، بالتأكيد قاعدة العنصر في نظام الباحث والتحكم جديدة؛ يمكن أيضًا تحسين المحرك. بالطبع، لا يزال الصاروخ 300 متر في مرحلة البحث النظري، والتي عادة لا تتضمن بعد البناء الفعلي للصاروخ.

ووفقًا لإعلان Vympel، أجرى صاروخ آخر قصير المدى «حوالي 30 اختبار إطلاق نار» في عام 2020 كجزء من تقييمات الدولة، وهي المرحلة الأخيرة من الاختبارات قبل الموافقة على الصاروخ لإنتاج سلسلة كاملة، ربما يشير الإعلان إلى صاروخ R-74M2، izdeliye 760، الذي بدأ في إطلاق الاختبارات في 8 أبريل 2016، وفي يوليو 2019 تم تقديمه لتقييم الدولة على Su-57. يعد Vympel R-74M2 بمثابة تطوير إضافي لـ R-74M izdeliye 750 أثناء الخدمة مع تقليل المقطع العرضي بحيث يمكن تركيبه داخل فتحات أسلحة الإطلاق السريع الداخلية لـ Su-57.

وتشير المعلومات المتبقية التي قدمتها Vympel حول أعمال البحث والتطوير لعام 2020، لم يتم تسمية أنواع الأسلحة، وتم تحديد الفئات فقط، في فئة صواريخ جو- جو بعيدة المدى، «أكمل أحد الصواريخ اختبارات أولية بالقدر الكافي لمنح وثائق البناء الحرف» O «. بلغة صناعة الدفاع الروسية، الرسالة يشير الحرف»O«إلى الإذن بعمل دفعة متسلسلة أولية من الصواريخ. يمكن أن يشير Vympel إلى صاروخ ثقيل من الجيل الجديد، izdeliye 810، مخصص للنقل الداخلي في مقاتلة Su-57. بدأ صاروخ 810، الذي لم يُعرض على الجمهور مطلقًا، في إجراء اختبارات إطلاق في 6 يوليو 2017؛ أقصى مداها يقدر بـ 300 كم (186 ميل).