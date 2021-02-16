شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب المبكرة لدى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة القلب الأمريكية The American Heart Journal الأمريكية، أن التدخين يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب المبكرة لدى الشباب، وخاصة النساء الأصغر سنًا، وفقًا لموقع ميدكال إكسبريس medicalxpress.

تشير نتائج الدراسة إلى أن الشباب الذين يتعاطون التبغ ومكوناته 4 مرات أو أكثر فى اليوم بانتظام هم أكثر عرضة للتأثر للإصابة بامراض القلب، حيث تزايدت أعداد حالات الإصابة بأمراض القلب الجديدة (مرض تصلب الشرايين القلبي الوعائي) لدى الشباب.

اكتشف الباحثون أن استخدام التبغ والعقاقير غير المشروعة، قد يكون مرتبطًا بالشرايين المبسترة قبل الأوان، تم تعريف مرض القلب المبكر للغاية على أنه حدث، مثل النوبة القلبية أو الذبحة الصدرية أو السكتة الدماغية قبل سن 40.

جدير بالذكر أن الدراسات الوبائية تشير إلى أن واحدًا من كل خمسة بالغين يستعملون المواد المخردة والنيكوتين في سن أصغر، وبالتالي يكون لديهم صحة أسوأ على المدى الطويل.