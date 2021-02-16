شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب لشعورك المستمر بالبرودة.. أبرزها مرض السكر والأنيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تصاب بالقشعريرة أو البرد بصورة مبالغ بها، لتجد نفسك مختلفا عن الآخرين من حولك، وبرغم محاولاتك المستمرة للتدفئة ومقاومة شعورك بالبرد، إلا أن ذلك لايحميك أيضا ويظل شعورك بالطقس البارد يرافقك.

وطبقا لتقرير نشر في موقع webmd، فإن هناك بعض الأسباب العلمية التي تجعل جسمك يشعر بالبرودة بشكل مبالغ به عن الآخرين، الأمر الذى يكون قد يكون علامة أيضا على إصابتك ببعض الحالات المرضية.

ومن أهم أسباب شعورك المستمر بالقشعريرة والبرودة الآتى:1.الإصابة بالإنيميا أو فقر الدم :

عدم شعورك بالتدفئة برغم محاولاتك المستمرة، قد يرجع لإصابتك بمرض فقر الدم، والذى يصيبك عندما لا يستطيع نظامك إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الطبيعية لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، مما ينتج عنه شعورك بالبرودة في أطرافك.

2.قصور الغدة الدرقية:

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع في قاعدة عنقك، وتتحدد وظيفتها في إنتاج التفاعلات الكيميائية التي تحافظ على الجسم، فإذا لم تنتج هذه الغدة ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية قد تصاب بالعديد من الأعراض أهمها البرودة الزائدة.

3.قصور الأوعية الدموية:

إذا شعرت بالبرد في يديك وقدميك، فقد يكون لديك اضطراب في الأوعية الدموية حيث يتم تقييد تدفق الدم إلى ذراعيك وساقي، كما قد تعانى ايضا بتلوين أبيض أو أزرق في أصابع اليدين والقدمين و وخز أو خفقان أو تنميل في ذراعيك وساقيك، بالإضافة الى إصابة جلدك بالبرودة.

4. انخفاض الوزن:

قد يعاني الكثير من أصحاب الجسد النحيف من الشعور دائما بالبرودة، نظرا لأن الجسم يفتقر إلى العديد من الدهون التي تحميه من شدة البرد، كما أن الوزن البسيط يؤثر على عملية الاستقلاب، التي تلعب دورا في درجة حرارة الجسم .

5. مرض السكري:

الإصابة بمرض السكرى ومضاعفاته مثل الإصابة بالاعتلال العصبي المحيطي، قد تصيبك بالشعور بالبرودة والشعور بخدر وألم في القدمين واليدين.