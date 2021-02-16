العناية بالأظافر.. حماية من الجراثيم وجاذبية لليدين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 07:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 16 - فبراير - 2021 4:25 مساءً

تعد الأظافر بمثابة البوابة التي تنفذ منها بكتيريا وجراثيم الجلد، لذا ينبغي العناية بها جيدا.

وأوضحت بوابة الجمال “هاوت.دي” الألمانية أنه ينبغي قص الأظافر بشكل سليم وتنظيفها بصفة منتظمة لتوفير حماية فعالة وأكيدة لها ضد التهابات الأظافر.

كما ينبغي عدم قص الأظافر حتى مرقد الظفر مع مراعاة عدم قص طبقة الجلد المحيطة بالظفر.

وللتخلص من الأوساخ يفضل استعمال فرشاة أظافر ناعمة ورقيقة ومادة تنظيف غير قلوية مع ماء فاتر.

وتنصح البوابة النساء، اللواتي تلامس أيديهن المياه بكثرة أو مواد التنظيف أو أية مادة تُلحق ضررا بالبشرة، بارتداء قفازات واقية أو استعمال مرهم حماية خاص، كي لا تفقد الأظافر الدهون، التي تحميها، ومن ثم تصبح هشة وسهلة الكسر.

وبالإضافة إلى ذلك، ينصح خبراء التجميل بعمل حمام فاتر من زيت اللوز أو زيت الزيتون للعناية بالأظافر المتقصفة، فضلا عن أن دهان الأظافر بكريم اليد بصفة منتظمة من شأنه زيادة صلابة الأظافر.