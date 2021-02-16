شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري» يوضح أفضل طرق الوقاية من «حصوات الكلى» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري أمراض وأورام الكلى والمسالك البولية الدكتور عبد الله الفاخري، طرق الوقاية من تكَّون حصوات بالكلى. وأوصى في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، بشرب كميات كافية من الماء بشكل متوازن طوال اليوم، وأيضا التخفيف من ملح الطعام و اللحوم الحمراء و الشكولاتة و السبانخ وبعض المكسرات. وأكد أنه في حال تكرار الحصوات يجب عمل فحص دقيق لمعرفة الأسباب.

كانت هذه تفاصيل خبر «استشاري» يوضح أفضل طرق الوقاية من «حصوات الكلى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.