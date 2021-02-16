الصحة العالمية تكشف سر استهداف شركات التبغ لأفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن شركات التبغ العالمية تستهدف البلدان الأفريقية بشكل متزايد لتوسيع إنتاج أوراق التبغ.

يأتي ذلك مع تشديد اللوائح في البلدان متوسطة وعالية الدخل.

وأفادت المنظمة في تقرير جديد، الثلاثاء، بأن زيادة الزراعة في أفريقيا، جنبا إلى جنب مع التسويق المكثف، تُرجمت أيضا إلى زيادة في مستخدمي التبغ بالقارة، من 64 مليون بالغ في عام 2000 إلى 73 مليونا في عام 2018.



وانخفض عدد مستخدمي التبغ على مستوى العالم من 1.397 مليار إلى 1.337 مليار.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن تعاطي التبغ منتشر بشكل خاص في شمال شرق أفريقيا، حيث تضم دول جيبوتي ومصر وليبيا والمغرب والصومال والسودان وتونس، مجتمعة ما لا يقل عن 19 مليون مستخدم للتبغ.

وانتقلت زراعة التبغ إلى أفريقيا لعدد من الأسباب، من بينها البيئة التنظيمية الأكثر ملاءمة، وفقا للتقرير.

كما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن المساحة المخصصة لإنتاج أوراق التبغ في أفريقيا زادت بنسبة 3.4%، وزاد الإنتاج بنسبة 10.6% بين عامي 2012 و2018.

ويتعارض هذا الاتجاه مع انخفاض بنسبة 19.9% في الإنتاج العالمي لأوراق التبغ وانخفاض بنسبة 15.6% في المساحة التي تزرع لصالح التبغ في العالم.

ويعد استخدام التبغ أحد أكبر تحديات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم، حيث يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.