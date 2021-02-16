الإمارات تدعم جهود اليونيسف لتوزيع لقاحات كورونا عالميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران الإماراتية، توقيع مذكرة تفاهم مدتها 5 سنوات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لدعم مبادرة الشحن الجوي الإنسانية التابعة للمنظمة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستدعم الاتحاد للشحن الجهود العالمية لتوزيع لقاحات "كوفيد-19" والأدوية الأساسية والمعدات الطبية وغيرها من الإمدادات الضرورية للتصدي لانتشار المرض، فضلا عن إدارة مختلف الاحتياجات اللازمة، وذلك بفضل خبرات طاقمها المتخصص بالاستجابة لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وستركز الاتحاد للشحن كذلك جهودها على ضمان وصول برامج التطعيم الدورية التابعة لمنظمة "اليونيسف" إلى الأطفال الأكثر حاجة إليها في مختلف أنحاء العالم.





وقال بدر آل علي مدير تجاري أول لشؤون دولة الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في الاتحاد للشحن: "أثبتت الاتحاد للشحن دعمها الراسخ لمبادرة اليونيسف الإنسانية واسعة النطاق، لمساعدة الأطفال الأكثر عرضة للخطر حول العالم".

وأضاف أن هذه الشراكة تأتي تماشيا مع التزام مجموعة الاتحاد للطيران بتعزيز ودعم صحة سكان العالم وعافيتهم، وتعكس الدور العالمي الذي تلعبه أبوظبي في دعم جهود المساعدات الإنسانية والتي تسهم في نهاية المطاف في بناء عالم أكثر أمنا وسلامة لأجيال المستقبل.



وتابع: "ستوظف الاتحاد للشحن خبراتها الواسعة في مجال خدمات نقل الأدوية الآمنة والفعالة، من خلال تقديم خدمة "فارما لايف" "PharmaLife" الخاصة بنقل منتجات الأدوية والرعاية الصحية التي تتسم بحساسيتها تجاه درجات الحرارة، والتي حازت على اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية ولوجستيات علوم الحياة، التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي "IATA CEIV".

وتوفر خدمة "فارما لايف" حلا متكاملا لسلسلة توريد عمليات ائتلاف الأمل الذي أطلقته أبوظبي، لدعم الجهود العالمية لتوزيع لقاح كوفيد-19".





وستتعاون الاتحاد للشحن مع شبكة مزودي خدمات الشحن العالمية المعتمدة من منظمة "اليونيسف"، والتي تقدم خدماتها للدول التي لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لاستخدام الطيران التجاري.

وتشمل الخدمات المقدمة توفير أولوية التحميل للقاحات والمستلزمات الإنسانية الأساسية، إضافة إلى تأمين الشحنات ومراقبة عمليات سلسلة التبريد، فضلا عن تعديل قدرات سلسلة التبريد الخاصة بالاتحاد للشحن لتلبي الاحتياجات المستقبلية لمنظمة "اليونيسف".

من جهتها، قالت إتليفا كاديلي، مديرة قسم الإمدادات لدى منظمة "اليونيسف": "ينطوي توزيع اللقاحات على مسؤولية كبيرة من حيث الدور الذي تلعبه سلسلة التوريد في إنقاذ حياة الكثير من الأشخاص إلى جانب العديد من التحديات والتعقيدات من حيث أعداد الجرعات الضخمة الواجب نقلها، إضافة إلى متطلبات سلسلة التبريد والنطاق الواسع لعمليات التسليم، وتنوع مسارات النقل.. لذا نتقدم بالشكر لشركات الطيران على تعاونها مع مبادرة "اليونيسف" للشحن الجوي الإنسانية بهدف دعم عمليات توزيع لقاحات كوفيد-19".

وتضم مبادرة "اليونيسف" للشحن الجوي الإنسانية مجموعة من شركات الطيران العالمية التي تغطي عملياتها أكثر من 100 دولة في مختلف أنحاء العالم، وتهدف إلى دعم خطة كوفاكس الدولية الهادفة إلى توزيع لقاحات "كوفيد-19" بشكل عادل، وتوفير آلية فعالة لرفع جاهزية قطاع الخدمات اللوجستية الدولي للاستجابة للأزمات الصحية على المدى الطويل.