اختبارات كورونا السريعة مجانا للجميع في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم ألمانيا إتاحة الاختبارات السريعة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد مجانا لكل الأفراد اعتبارا من مطلع مارس/آذار المقبل.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، الثلاثاء: "اعتبارا من أول مارس/آذار المقبل يمكن لكل المواطنين أن يخضعوا لاختبارات المستضدات السريعة على يد أفراد مدربين مجانا".



وذكر شبان أنه يمكن للبلديات تكليف مراكز الاختبار أو الصيدليات أو الممارسات الطبية بمثل هذه العروض، موضحا أن الاختبارات السريعة متوفرة الآن بشكل كافٍ في الأسواق.

ويعتزم الوزير أيضا تمهيد الطريق للاستخدام الواسع للاختبارات الذاتية للأشخاص العاديين، حسبما ذكرت صحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية.

يأتي هذا في أعقاب تشديد الحكومة الألمانية قواعد الدخول للأشخاص من المناطق التي بها متغيرات كورونا الجديدة الأكثر عدوى.

وتم بالفعل توسيع استخدام الاختبارات السريعة عدة مرات، حيث يُجرى استخدامها بالفعل في دور رعاية المسنين والعيادات وبعد الإصابة في المدارس، ولكن في البداية فقط من قبل موظفين مدربين.

ولا يتطلب الاختبار السريع إرسال العينات إلى المختبر لتحليلها، ومع ذلك، لا تعتبر اختبارات المستضد هذه دقيقة مثل اختبارات "PCR" الأخرى.

ووفقا لمعهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، يتعين تأكيد النتيجة الإيجابية للاختبار السريع من خلال اختبار "PCR".