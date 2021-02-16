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علماء يكشفون فوائد الفلفل الأحمر للقلب والأوعية

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 04:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

فلفل حار

قدم علماء من كوريا الجنوبية بيانات تدعم فوائد الفلفل الحار في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب موقع “ميديك فوريوم”، تشير نتائج عمل الباحثين الكوريين المنشورة في مجلة “نيتشر” إلى ذلك حيث أن:

أجرى العلماء تحليلًا تلويًا لعدد من الدراسات العلمية التي تناول فيها المشاركون (البالغون فوق سن الثامنة عشرة) الفلفل لمدة 4 إلى 12 أسبوعًا. تؤكد النتائج التي توصلوا إليها أن هذه العادة تعزز دفاع الجسم ضد تطور متلازمة التمثيل الغذائي التي تعتبر أحد أسباب أمراض القلب.

اقترح الباحثون أن الفلفل الحار كان مفيدًا في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. تم تسجيل تأثيره المضاد للأكسدة أيضًا، مما أدى إلى تقليل الالتهاب. ارتبط انخفاض مستوى علامات الالتهاب بتطبيع محتوى السكر.

وبالتالي، يؤكد الخبراء أن عددًا من النتائج الإيجابية الناشئة عن استخدام الفلفل يمكن أن توفر حماية أفضل ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

محمد يوسف

محمد يوسف

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