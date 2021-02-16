شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ألمانية: متغيرات كورونا الجنوب إفريقية والبرازيلية تقاوم الأجسام المضادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة ألمانية أن متغيرات سلالة كورونا، ومصدرها جنوب إفريقيا والبرازيل، قادرة على الهروب من الاستجابات المناعية الخلطية التي تحدثها الأجسام المضادة العلاجية أو اللقاحات. وفقا لما نشر بموقع ما قبل الطباعة " bioRxiv*"

وفي جهد عالمي للسيطرة على انتشار الفيروس، تم إجراء العديد من الدراسات في البحث عن استراتيجيات علاجية فعالة ضد الفيروس حاليًا، وحدد فريق من العلماء من ألمانيا فعالية اللقاحات المستخدمة حاليًا للتحصين ضد فيروس كورونا، بما في ذلك سلالة B.1.1.7 (المملكة المتحدة) ، وسلالة B.1.351 (جنوب إفريقيا) ) ومتغير B.1.1.248 (في البرازيل).

أوضحت الدراسة أنه يتم استخدام العديد من الأدوية المضادة للفيروسات المعاد استخدامها والأجسام المضادة العلاجية لعلاج مرضى كورونا الحرجين، كإجراء وقائي، حصلت بعض اللقاحات المحتملة التي تستهدف بروتين سبايك الفيروسي على موافقة استخدام الطوارئ من السلطات المعنية.



سلالات كورونا فى جنوب افريقيا والبرازيل

في المرحلة اللاحقة من الوباء ، ظهرت العديد من المتغيرات الجديدة لـكورونا ، بما في ذلك المتغيرات B.1.1.7 (المملكة المتحدة) و B.1.351 (جنوب إفريقيا) و B.1.1.248 (البرازيل)، وتم العثور على العديد من الطفرات الموجودة في بروتين سبايك لهذه المتغيرات تزيد بشكل كبير من العدوى.

علاوة على ذلك ، هناك دراسات أولية تشير إلى أن هذه المتغيرات قد تكون أكثر شراسة ومن المرجح أن تزيد من معدل الوفيات المرتبطة بـ بالفيروس، نظرًا لأن غالبية اللقاحات والأجسام المضادة العلاجية المتاحة حاليًا تستهدف في المقام الأول بروتين ارتفاع فيروس كورونا ، فإن المخاوف المحتملة تتزايد بشأن فعالية التدخلات العلاجية الحالية في منع انتشار المتغيرات الناشئة حديثًا وقوتها.

في الدراسة الحالية ، قام العلماء بتقييم فعالية مثبطات دخول الفيروس، والأجسام المضادة وحيدة النسيلة ، واللقاحات في الوقاية من العدوى من قبل المتغيرات في المملكة المتحدة ، وجنوب أفريقيا ، والبرازيل لـ كورونا.

استخدم العلماء كلاً من خطوط الخلايا البشرية والحيوانية لإجراء تجارب في المختبر، لتحليل فعالية مثبطات دخول الفيروس ضد متغيرات كورونا ، وتحديد ما إذا كانت هذه المتغيرات مقاومة للاستجابات المناعية الخلطية ، قام العلماء بتحليل دقيق لفعالية الأجسام المضادة المضادة لـ كورونا، والتي تم الحصول عليها من ثلاثة أنواع مختلفة من المصادر:

1) الأجسام المضادة العلاجية أحادية النسيلة .

2) عينات البلازما التي تم جمعها من مرضى كورونا في حالة حرجة .

3) عينات مصل مأخوذة من أشخاص تم تطعيمهم بلقاح Pfizer

على الرغم من وجود أدلة تشير إلى زيادة قابلية الانتقال لمتغيرات كورونا التي ظهرت مؤخرًا ، إلا أن علماء الدراسة الحاليين لم يلاحظوا أي اختلافات كبيرة في ديناميكيات دخول الخلايا المضيفة ومتغيرات المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل، على وجه التحديد ، أظهرت بروتينات السنبلة من النوع البري وجميع المتغيرات المختبرة لـ كورونا كفاءة مماثلة في دخول الخلايا المضيفة.

ووفقا للباحثين، فمن المتوقع أن الأجسام المضادة الناتجة استجابة لعدوى كورونا توفر الحماية ضد العدوى مرة أخرى، حيث كشفت النتائج أن دخول الخلية المضيفة عبر بروتين سبايك لمتغيرات جنوب إفريقيا والبرازيل كان أقل كفاءة من قبل غالبية عينات البلازما التي تم اختبارها.

ويشير هذا إلى أن الأشخاص المصابين سابقًا بنوع كورونا الأصلى محميون جزئيًا فقط من متغيرات جنوب إفريقيا والبرازيل.

فيما يتعلق بالحماية بوساطة اللقاح ، كشفت النتائج أن معظم عينات المصل التي تم الحصول عليها من الأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر كانت أقل كفاءة في تثبيط دخول الخلايا المضيفة مقارنةً بتلك التي لوحظت في المتغير البريطاني.

تكشف الدراسة أن التدخلات العلاجية الحالية أقل فاعلية في تثبيط متغيرات كورونا في جنوب إفريقيا والبرازيل ، وبالتالي ، يلزم التنفيذ الصارم لتدابير المكافحة غير الصيدلانية لاحتواء انتقالها.