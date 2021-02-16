شكرا لقرائتكم نظامها الأسرع بتنفيذ المهام.. 8 مقاتلات من بوينغ للقوات الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقترب شركة بوينغ من تسليم أول مقاتلتين من إجمالي عدد 8 مقاتلات من أحدث طرز F-15 Strike Eagle الشهيرة للقوات الأميركية قريبا، وفقا لما نشره موقع New Atlas.

حلقت المقاتلات الأحدث في فئتها لأول مرة في السماء لتكمل أولى رحلاتها التجريبية تمهيدًا لتسليمها إلى القوات الجوية الأميركية، تنفيذًا لعقد بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي تم توقيعه في يوليو 2020.

الأكثر تطورًا على الإطلاق

تعد المقاتلة طراز F-15EX هي الإصدار الأكثر تقدمًا وتطورًا في سلسلة مقاتلات طراز F-15 على الإطلاق. وتتميز بتقنيات تحكم وقيادة متطورة فضلًا عن زيادة القدرة على حمل أسلحة أكثر مع قمرة قيادة رقمية تضم كمبيوتر هو الأسرع في تنفيذ المهام على مستوى العالم.

إقلاع عمودي

استغرقت أول رحلة تجريبية للمقاتلة F-15EX مدة 90 دقيقة، وأكدت البيانات التي تم جمعها وتحليلها خلال الرحلة، والتي تضمنت إقلاعًا عموديًا بواسطة نظام "فايكنغ"، أن أداء المقاتلة النفاثة يتطابق مع كل ما هو مخطط له.

أنظمة مهام مفتوحة

يقول برات كومار، نائب رئيس شركة بوينغ ومدير برنامج F-15: "أثبتت رحلة الطيران (التجريبية) الناجحة سلامة الطائرة واستعدادها للانضمام إلى أسطول الطائرات المقاتلة [الأميركية]"، مشيرًا إلى أن "فرق القوى العاملة لدينا (في شركة بيونغ) متحمسة لبناء طائرة مقاتلة حديثة للقوات الجوية الأميركية". وأضاف كومار أن المنصة الجديدة قادرة على دمج أحدث أنظمة إدارة المعركة المتقدمة وأجهزة الاستشعار والأسلحة نظرًا لتصميم هيكل الطائرة الرقمي وهندسة أنظمة المهام المفتوحة ".

إنتاج غير محدد لأجل غير مسمى

ووفقًا لشركة بوينغ، تمهد الرحلة التجريبية الناجحة الطريق لتسليم أول مقاتلتين من طراز F-15EX إلى القوات الجوية الأميركية في وقت لاحق الشهر المقبل، حيث ينص العقد الأولي على بناء إجمالي ثماني مقاتلات. وأوضحت بوينغ أن العقد يأتي كجزء من اتفاقية منفصلة لعقود تسليم أعداد غير محددة لآجال غير مسماه، يتم في إطارها تنفيذ خطط مستقبلية لبناء ما يصل إلى 144 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-15EX للقوات الجوية الأميركية.