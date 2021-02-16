شكرا لقرائتكم خبر عن هل ارتفاع نسبة الكوليسترول للمصابين بالسكري يؤثر على شبكة العين؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني الفوائد الصحية لمريض السكري حال تحكمه بنسبة السكر في الدم وضغط الدم والكوليسترول.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن لتحكم الجيد في سكر الدم وضغط الدم والدهون الثلاثية يقلل أو يمنع احتمال اعتلال شبكية العين والنزيف داخل العين والعمى- لا قدر الله- بنسبة 90٪ للمصابين بداء السكري من النوع الاول.

تجدر الإشارة إلى أن النوع الأول من السكري هم الذين أصيبوا بالسكري عقب الولادة مباشرة لإصابة أحد من أفراد العائلة بالمرض فيتم وراثة المرض عن الأقارب من الدرجة الأولى.