تسجيل 139 إصابة بسلالة كورونا البريطانية في الضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 139 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا في عدد من المناطق بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان تلقته ”الخليج 365”، الثلاثاء: "بذلك يرتفع عدد الإصابات بهذه الطفرة إلى 186 إصابة، منذ بدء رصدها في فلسطين".

وكشفت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، أن "فريق عمل من وزارة الصحة والجامعة العربية الأمريكية قام بإجراء الاختبارات الجينية للكشف عن التحور الجيني الجديد للفيروس في عينات مستخلصه من المرضى، حيث تم الكشف عن وجود الطفرات الجينية الجديدة في بعض المسحات".



وأشارت إلى أن "وزارة الصحة تتابع السلالات الجديدة، البريطانية، والجنوب أفريقية والبرازيلية".

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن "نتائج الدراسات العلمية، تشير إلى فعالية اللقاحات العالمية في الحماية من فيروس كورونا والسلالات المتحورة".