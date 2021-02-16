صحة ورشاقة

تسجيل 139 إصابة بسلالة كورونا البريطانية في الضفة الغربية

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 139 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية لفيروس في عدد من المناطق بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان تلقته ”الخليج 365”، الثلاثاء: "بذلك يرتفع عدد الإصابات بهذه الطفرة إلى 186 إصابة، منذ بدء رصدها في فلسطين".

وكشفت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، أن "فريق عمل من وزارة الصحة والجامعة العربية الأمريكية قام بإجراء الاختبارات الجينية للكشف عن التحور الجيني الجديد للفيروس في عينات مستخلصه من المرضى، حيث تم الكشف عن وجود الطفرات الجينية الجديدة في بعض المسحات".

وأشارت إلى أن "وزارة الصحة تتابع السلالات الجديدة، البريطانية، والجنوب أفريقية والبرازيلية".

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن "نتائج الدراسات العلمية، تشير إلى فعالية اللقاحات العالمية في الحماية من فيروس كورونا والسلالات المتحورة".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا