صحة ورشاقة

كورونا يجتاح أكبر مصنع آيس كريم في أوروبا.. "الوضع مقلق للغاية"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مصنع للآيس كريم بمدينة أوسنابروك الألمانية عن حدوث تفشٍ كبير لفيروس المستجد داخله.

وأكد متحدث باسم المصنع، الثلاثاء، أنه تم إغلاق المنشأة، وأوضح أن مكتب الصحة في المدينة يعمل حاليا على إجراء اختبارات للعاملين.

وبحسب مشغل مصنع " فرونيري"، فإن المنشأة تعد واحدة من أكبر مصانع الآيس كريم في أوروبا.

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن 170 موظفا في المصنع، على الأقل، أصيبوا بالفيروس، وثبت لدى بعضهم الإصابة بالسلالة الإنجليزية المتحورة من الفيروس والمعروفة باسم "بي.1.1.7" شديدة العدوى.

ووصفت عضو مجلس المدينة، كاتارينا بوتر، الوضع بأنه "مقلق للغاية"، وذلك بحسب إذاعة شمال ألمانيا (إن دي أر).

وجاء في تقرير الإذاعة أن 850 عاملا في المصنع قيد الحجر الصحي حاليا، وسوف يظل المصنع مغلقا حتى يوم 26 شباط/فبراير الجاري، على أقل تقدير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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