كورونا يجتاح أكبر مصنع آيس كريم في أوروبا.. "الوضع مقلق للغاية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مصنع للآيس كريم بمدينة أوسنابروك الألمانية عن حدوث تفشٍ كبير لفيروس كورونا المستجد داخله.

وأكد متحدث باسم المصنع، الثلاثاء، أنه تم إغلاق المنشأة، وأوضح أن مكتب الصحة في المدينة يعمل حاليا على إجراء اختبارات للعاملين.

وبحسب مشغل مصنع " فرونيري"، فإن المنشأة تعد واحدة من أكبر مصانع الآيس كريم في أوروبا.

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن 170 موظفا في المصنع، على الأقل، أصيبوا بالفيروس، وثبت لدى بعضهم الإصابة بالسلالة الإنجليزية المتحورة من الفيروس والمعروفة باسم "بي.1.1.7" شديدة العدوى.

ووصفت عضو مجلس المدينة، كاتارينا بوتر، الوضع بأنه "مقلق للغاية"، وذلك بحسب إذاعة شمال ألمانيا (إن دي أر).

وجاء في تقرير الإذاعة أن 850 عاملا في المصنع قيد الحجر الصحي حاليا، وسوف يظل المصنع مغلقا حتى يوم 26 شباط/فبراير الجاري، على أقل تقدير.