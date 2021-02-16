كيفية إطعام الطفل الرضيع في الشهر الثالث

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 فبراير 2021 12:34 مساءً - تنقسم تغذية الطفل إلى تغذية طبيعية وتغذية صناعية، ولا يمكن أن يتم إدخال الغذاء الصلب قبل أربعة أشهر من عمر الرضيع، وهذه هي السن التي اقرتها الدراسات الحديثة في حين أن التوصيات التقليدية كانت تعتمد سن الستة أشهر لكي يبدأ إدخال الطعام الصلب للرضيع، وعلى ذلك تقدم لك طبيبة الأطفال وحديثي الولادة الإستشارية منى قاسم، أهم النصائح لتغذية الرضيع في الشهر الثالث، وذلك في حال الرضاعة الطبيعية والصناعية كالآتي.

معدل رضعات الطفل الرضيع في الشهر الثالث

في حال الرضاعة الطبيعية

يرضع الطفل كل ساعتين ونصف

في حال كانت تغذية الرضيع تعتمد على الأم ففي هذه الحالة يجب على الأم أن تقدم لرضيعها الرضاعة الطبيعية بمعدل مرة كل ساعتين ونصف، أو كل ثلاث ساعات ونصف.

معنى ذلك التوزيع أن الطفل في الشهر الثالث يحتاج إلى 7_9 رضعات يومياً.

يمكن أن يقل حليب الأم أو ينقص حسب قدرة الطفل على المص، وحسب إقباله على الرضاعة.

كيف أعرف أن رضيعي يشبع مني؟

تبدو عليه علامات الرضا

يزداد وزنه حسب جدول زيادة الوزن الطبيعي.

ينام بشكل متواصل وهاديء.

يقل بكاء الرضيع، وتبدو عليه علامات الهدوء والرضا ويناغي ويصدر أصواتاً محببة.

لا يعاني من المغص والغازات والانتفاخ بسبب مصه للهواء.

يكون لون البراز أصفر، وكذلك يكون البراز عديم الرائحة.

في حال الرضاعة الصناعية

يحتاج الطفل إلى 74 مل لكل 0.45 كيلو جرام من وزنه يوميًا

يحصل الطفل عن طريق الحليب الصناعي على كفايته من الغذاء حسب جدول معين.

حيث يحتاج إلى74 مليمتر مكعب لكل 0.45 كيلو جرام من وزنه يوميًا.

يتم توزيع وحساب هذه الكمية على عدد الرضعات خلال الليل والنهار.

ويمكن أن تصل كمية تغذية الرضيع من الرضاعة الصناعية إلى 945 مليمتر في اليوم.

شروط نجاح التغذية الصناعية

لا يبكي الرضيع بسبب الجوع دائماً