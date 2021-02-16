في اليوم العالمي للابتكاركيف تربين طفلاً مُبتكراً؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 فبراير 2021 12:34 مساءً - يواجه الأطفال متطلبات متغيرة في المناهج الدراسية، وهم يحتاجون تركيزًا أقوى على اختباراتهم وواجباتهم المنزلية، ببساطة عليهم أن يسعوا ليكونوا منجزين.

لكن هذا السعي، لإمكانية اللحاق بالركب، قد يتسبب بردة فعل عند الأطفال فيعانون من صعوبة في أن يكونوا مبتكرين في وقت لاحق في الحياة. والابتكار بمعناه الحقيقي هو: "صنع الشباب الذين سيغيرون العالم"، الدكتور، محمد بن جرش، كاتب وباحث إماراتي،

1 – علمي طفلك عن طريق اللعب

علميه عند طريق اللعب

فهي الطريقة الأمثل لجعل الطفل مبتكراً، وابتعدي عن الجدية المملة في التعليم؛ لأنها تجعل الطفل يخشى المجازفة والتفكير بشكل خلاق، ويختار التفكير بطرق أقلّ خطورة، وهذا يبعده تماماً عن الابتكار.

2. لا تقفي أمام فضول طفلك

لا تقفي أمام فضوله

دعيه يكتشف ما يشاء من وسائل التكنولوجيا وليشارك في مشاريع جماعية مع أصدقائه، فهذا يجعله يهتم بالتفاصيل، وتعطيه دافعاً ليتعلم المزيد.

عندما نتمكن من مساعدة الأطفال في العثور على روابط بين أشياء متعددة، قد توصلهم إلى نتيجة ما، يصبحون أكثر فضولًا حول كيفية عملهم الجماعي.

3. دعي شغف طفلك حراً

دعي شغفه يختار

الطفل المبتكر، عادة ما يكون أكثر شغفاً بالنجاح، لذلك دعيه يختار الاختصاص الذي يرغب في دراسته أو الموضوع الذي يرغب في التحقيق بتفاصيله لمعرفة المزيد، ويكون ذلك من الطفولة المبكرة، عندما تفسح المدرسة المجال للأطفال لاختيار النشاط الذي يرغبون فيه، لضمهم إلى المجموعة، لا تختاري عنه الموسيقا مثلاً بدل ممارسة الجودو!

4 . ادعمي جرأة طفلك

لا تمدحي ذكاءه

الجرأة هي التي تخلق طفلاً مبتكراً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمخاطرة وتجربة طرق جديدة لفعل الأشياء، حيث يصبح الطفل أكثر قدرة على حل المشكلات بشكل إبداعي، لو لاحظت قدرته على فعل ذلك لا تمدحيه، فهذا يقلل من رغبته للوصول إلى مرحلة الابتكار. حيث يعتقد الخبراء أن الآباء والمدارس يلحقون الأذى بالأطفال عندما يقولون ،" أنت ذكي " فإذا أخبرت طفلًا أنه ذكي، فقد يتوقف عند هذا القدر من الإبداع، لكن يمكنك أن تشجعيه وتمدحي قدرته على المثابرة.

5. شجعي طفلك ليحدد هدفه

لا بد من تحديد الهدف

اجعليه يحدد هدفه، ماذا يريد؟ وإلى أين يمكن أن يصل باختياره هذا النشاط، لو اختار التدرب على البيانو، هل يفكر أن يصبح عازف بيانو عالمياً مثلاً؟

سؤاله هذا يجعله يفكر إن كان بإمكانه أن يُحدث فرقاً في هذا الفن، أو أن ما يهمه هو فقط الحصول على درجة جيدة، من مركز التدريب أو المدرسة، ليحصل على شهادة يمكنه تعليقها على حائط غرفته!

تحديده للهدف، يجعله ينظر إلى ما هو أبعد، ويسعى للمجازفة، وهذا هو أهم شروط الابتكار.