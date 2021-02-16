فوائد الكمثرى للحامل 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 فبراير 2021 12:34 مساءً - جدول المحتوى

1.هل من الآمن تناول الكمثرى أثناء الحمل؟

2.ما كمية الكمثرى التي يمكنك تناولها أثناء الحمل؟

3.الفوائد الصحية لتناول فاكهة الكمثرى أثناء الحمل

4.كيفية اختيار وتخزين الكمثرى.

يعتبر الحمل وقتاً دقيقاً، حيث يكون اتباع نظام غذائي متوازن أمراً ضرورياً، ومع ذلك، تجد العديد من النساء الحوامل أنفسهن يتساءلن عن الأطعمة التي يمكنهن تناولها خلال هذه المرحلة المتغيرة للحياة، وقد يكون اتخاذ قرار أمراً شاقاً للغاية. واحدة من هذه الفاكهة التي لا يعرفها معظمهم هي فاكهة الكمثرى، وهي فاكهة استوائية لذيذة موجودة منذ العصور، رغم أنها غنية بالعناصر الغذائية، إلا أن بعض الشائعات المرتبطة بالفاكهة قد تجعلك تعيد التفكير في تناولها أثناء الحمل. حسناً، لا داعي للقلق بشأن ذلك بعد الآن. تابع القراءة لفهم مدى فائدة الكمثرى أثناء الحمل. لاحقاً في المقالة، سوف نشارك أيضاً بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تناول الفاكهة، والاحتياطات التي يجب عليك اتخاذها أثناء تناولها. لنبدأ بأسئلة أساسية تجيب عنها الدكتورة هند سلمي استشاري النساء والتوليد.

1.هل من الآمن أكل الكمثرى أثناء الحمل؟

للنساء الحوامل

الكمثرى آمنة تماماً للأكل أثناء الحمل. لها سعرات حرارية منخفضة وقيمة غذائية عالية، وهو أمر ضروري للنساء الحوامل. ومع ذلك، يجب الحرص على غسلها جيداً قبل تناولها؛ وهذا ينطبق على جميع الفواكه ذات القشرة. يساعد غسل الكمثرى جيداً على التخلص من مسببات الأمراض الضارة التي قد تكون موجودة على سطحها وتسبب أمراضاً مثل داء المقوسات أو الليستريات أو مضاعفات الحمل الشديدة. رغم أنه ليس مطلوباً، يمكنك أيضاً تقشير القشرة قبل تناول الفاكهة.

2.ما كمية الكمثرى التي يمكنك تناولها أثناء الحمل؟

الفاكهة أثناء الحمل

يمكن للمرأة الحامل أن تأكل من ثمرة إلى ثمرتيْ كمثرى متوسطة الحجم كل يوم. يمكنك تقليل العدد إذا كنت تعتقدين كثرتها، لكن حاولي ألا تأكلي أكثر من اثنتين في اليوم، فكيف تستفيدين من الفاكهة أثناء الحمل؟ ستساعدك هذه الفوائد الصحية على فهم سبب التوصية بالكمثرى في نظام غذائي للحمل.

3.الفوائد الصحية لتناول فاكهة الكمثرى أثناء الحمل

النساء الحوامل

الكمثرى فاكهة حلوة المذاق متوفرة في الغالب خلال أشهر الصيف. فهي غنية بالمغذيات وضرورية لنمو حمل صحي. فيما يلي العناصر الغذائية الموجودة في فاكهة الكمثرى.

1. السعرات الحرارية

تأكلها النساء الحوامل لتوفير العناصر الغذائية لشخصين ويتطلبن أطعمة غنية بالطاقة أكثر من أي وقت مضى. الطاقة ضرورية لجميع عمليات الجسم، بما في ذلك نمو الجنين، وتطور الحمل، وإنتاج الحليب، وما إلى ذلك. رغم أن الكمثرى منخفضة السعرات الحرارية، إلا أنها لا تزال مصدراً للكربوهيدرات الصحية.

2. فيتامين سي

فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة الهامة للغاية؛ لأنه يتحكم في العديد من الوظائف في جسم الإنسان. البعض منها يحارب فيتامين سي، والجذور الحرة في الخلايا، والتي يمكن أن تسبب أضراراً مؤكسدة وتتداخل مع التفاعلات الخلوية الضرورية للنمو والتطور وإنتاج الطاقة.

تقوي اللثة والأسنان عند النساء الحوامل

تساعد على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام وخاصة الحديد. الحديد مهم في نمو الجنين، وخاصة في تكوين الدم والدورة الدموية.

فيتامين سي

3. البوتاسيوم

تحتوي الكمثرى على البوتاسيوم بكميات صغيرة، لكنها لا تزال مسؤولة عن العديد من وظائف الجسم على مستوى الخلايا والأنسجة. تابعي القراءة لمعرفة بعض فوائدها:

يساعد البوتاسيوم في الحفاظ على مستويات ضغط الدم وكذلك صحة القلب لدى النساء الحوامل وأجنتهن.

تساعد في موازنة الشوارد الموجودة في الدم وكذلك سوائل الأنسجة، مما يحافظ على أداء الجسم بكفاءة.

تقلل من احتمالية حدوث تقلصات في الساق والبطن.

تعمل على استقرار الجهاز العصبي، وبالتالي تحسين الوظائف الحركية والتنسيق.

4. فيتامين أ

الكمثرى غنية بفيتامين أ، وهي ضرورية للغاية أثناء الحمل من الأشهر الثلاثة الأولى حتى الولادة. يمكن أن يسبب نقص هذه المغذيات مشاكل خطيرة أثناء الحمل. فيما يلي بعض فوائد فيتامين أ:

يساعد فيتامين أ في بناء جهاز المناعة بالتزامن مع العناصر الغذائية الأخرى ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض المعدية. مشتق من بيتا كاروتين، مما يساعد على منع الأمراض التي تسببها البكتيريا المسببة للأمراض.

من المعروف أنه يحسن الصحة البصرية ويعزز نمو العين لدى الجنين.

من المعروف أن فيتامين أ يؤثر على نمو الجنين وتطوره. على سبيل المثال، الجهاز التنفسي والجهاز العصبي والدورة الدموية، إلخ. علاوة على ذلك، تحتاج الأعضاء مثل الكلى والعظام إلى ذلك أيضاً من أجل التطور السليم.

5. النحاس والمغنيسيوم

يعتبر النحاس والمغنيسيوم من العناصر الغذائية الدقيقة الأساسية التي تلعب دوراً مهماً في الحمل. لقد قمنا بإدراج بعض مزاياها:

يساعد النحاس في إنتاج خلايا الدم الحمراء، جنباً إلى جنب مع الحديد وفيتامين ب. إنه أمر بالغ الأهمية لأن النساء الحوامل يكون لديهن نحو لتر من الدم أكثر من البالغين غير الحوامل.

النحاس مفيد في تطوير وعمل العديد من الأعضاء ويساعد في الحفاظ على صحة الأعصاب والأوعية الدموية.

النحاس ضروري في الصيانة المستمرة لنظام الهيكل العظمي، وبالتالي تقوية الجسم.

المغنيسيوم ضروري في استرخاء عضلات الجسم أثناء الحمل، مما يؤدي إلى خفض الإجهاد والتعب.

كما أنها تساعد في تعزيز جودة النوم.

6. الألياف

الألياف ضرورية جداً لعمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح. إليك كيف يمكن أن يساعد محتوى الألياف في الكمثرى أثناء الحمل: تعاني النساء الحوامل من العديد من مشاكل الجهاز الهضمي بسبب ضيق الحيز الناتج عن نمو الجنين. والألياف، اتباع نظام غذائي غني يساعد على سهولة الإمساك والانتفاخ.

تم ربط استهلاك الألياف عند النساء الحوامل بتنظيم ضغط الدم وتقليل ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل. وعندما يتم الحفاظ على مستويات ضغط الدم ويكون هناك توازن بين الصوديوم والبوتاسيوم، يمكن أن يقلل ذلك من فرص الإصابة بأمراض مثل تسمم الحمل، يخفف الإمساك.

7. فيتامين بـ6

فيتامينات بـها مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية للحوامل. يمكن أن يسبب نقص هذه الفيتامينات تشوهات جنينية. فيتامين بـ6 هو فيتامين أساسي من فيتامينات ب. فيما يلي بعض الطرق التي تفيد كلاً من الأم والطفل:

يدعم فيتامين بـ6 ويساعد في نمو أنسجة أعصاب الجنين.

يحافظ على صحة الجسم من خلال تنظيم الاستجابات المناعية ضد العدوى.

يقلل من تكرار أعراض الحمل مثل الغثيان والقيء، وهو أمر شائع خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

8. حمض الفوليك

حمض الفوليك هو عنصر غذائي أساسي آخر مطلوب لنمو الجنين. بعض فوائده هي:

يدعم حمض الفوليك إنتاج وتطور الدم والدورة الدموية.

كما أنه يساعد في تطوير الأنبوب العصبي، وهو أمر حاسم في عمل الجهاز العصبي للطفل.

4.كيفية اختيار وتخزين الكمثرى

أثناء الحمل

مثل جميع الفواكه، يجب اختيار الكمثرى وفرزها قبل تناولها. إليك كيفية اختيار أفضل وألذ كمثرى.

المظهر والعطر: يجب أن تبدو الكمثرى طازجة، دون أي بقع أو كدمات أو علامات على الجلد. قد يشير أي مظهر أو رائحة أخرى إلى أن الكمثرى كانت مخزنة لفترة طويلة جداً.

التخزين: يمكن حفظ الكمثرى في الثلاجة، لكن من الضروري الاحتفاظ بها منفصلة في كيس ورقي بني. وذلك لأن الفاكهة تمتص الروائح القوية للأطعمة المحفوظة في الثلاجة. يُفضل استهلاك الكمثرى خلال أسبوع واحد من التخزين. يمكن الاحتفاظ بالكمثرى غير الناضجة في المنطقة المظلمة من الغرفة لبضعة أيام، واستهلاكها بعد أن تنضج.

الاستهلاك: من الأفضل تناول الفاكهة بعد ساعتين من الوجبات. وذلك لأن الأحماض الموجودة في الفاكهة يمكن أن تهيج بطانة الأنسجة الداخلية للمعدة الفارغة، مما يؤدي إلى الإسهال والقيء. علاوة على ذلك، يميل الجمع بين الكمثرى والحليب الطازج إلى إحداث تأثير ملين، لذلك يجب تجنب ذلك أيضاً.

بما في ذلك فاكهة الكمثرى في نظامك الغذائي أثناء الحمل.

بالإضافة إلى تناول الفاكهة طازجة، فإليك طريقة تناولها أثناء الحمل.

الكمثرى المخبوزة: يمكن خبز الكمثرى مع المكسرات والقرفة والسكر البني في الفرن. اضبطي الحرارة على 180 درجة واخبزيها لمدة 15 دقيقة؛ حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً على كل جانب.

الكمثرى الخام: طعم الكمثرى هو الأفضل عند تناولها نيئة.



أشياء يجب وضعها في الاعتبار عند تناول الكمثرى:

الكمثرى آمنة للأكل في معظم الظروف، ولكن الإفراط في تناول الطعام قد يؤدي إلى مشاكل صحية. إليك ما يجب أن تكون على دراية به حتى تتمكني من الاستمتاع بالفاكهة والبقاء بصحة جيدة.

اغسلي الفاكهة جيداً قبل تناولها للتخلص من الأوساخ والميكروبات التي قد تحملها.

يمكن أن يسبب تناول الكثير من الكمثرى مشاكل في المعدة مثل الانتفاخ والإسهال والقيء.

قللي من الكمية إذا كنت مصابة بمرض السكري.

تحتوي الكمثرى غير الناضجة على ألياف صلبة يمكن أن تسبب مشاكل في المعدة، لذا لا تأكلي إلا الكمثرى الناضجة التي لونها أصفر أو برتقالي محمر.

الكمثرى من بين الفواكه الأكثر شعبية وصحية. إنها مغذية للغاية، وخاصة للنساء الحوامل.