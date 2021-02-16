كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 فبراير 2021 12:34 مساءً - جدول المحتوي

متى يوضع الطفل في المشاية مزايا مشايات الأطفال عيوب استخدام مشايات الأطفال هل تساعد مشاية الطفل على التوازن؟ الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء جعل طفلك يستخدم مشاية

يعد المشي حدثًا مهمًا في حياة الطفل والوالدين لأنه يدل على الاستقلال،لذلك تسعي كل ام على مساعدة طفلها فى المشي والحرص على أن يخطوا خطواتة الأولى وتشجيعه من خلال إحضار مشاية إلى المنزل،لذلك التقت الخليج 365 نت بالدكتور مختار فتحي أخصائى الأطفال وحديثي الولادة ليخبرنا متى يوضع الطفل في المشاية .

1.متى يوضع الطفل في المشاية

مشاية الطفل

على الرغم من عدم وجود عمر مناسب ثابت للطفل لاستخدام المشاية ، يجب مراعاة قوة الطفل ونموه وحجمه قبل اتخاذ أي قرار. عادة ما يتم تصميم المشايات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 16 شهرًا. بصرف النظر عن هذا ، يجب أن يكون الطفل قادرًا على رفع رأسه بثبات تام وجعل قدميه تلمس الأرض عند وضعها في المشاية ، حتى يتمكن من استخدامها.

2.مزايا مشايات الأطفال

مشايات الأطفال

تم تجهيز معظم مشايات الأطفال بألعاب أو عوامل جذب بسيطة لإبقاء الطفل مشغولا، وهي مصممة لتحفيز النمو العقلي وتوفير التحفيز البصري أيضًا. يسمح لك المشاية بمتابعة مهامك اليومية لأن الطفل يظل مشغولاً بالألعاب المرفقة.

شجع الأطفال على المشي

مع وجود الدعم في متناول اليد ، قد يتم تشجيع طفلك على اتخاذ خطواته الأولى. يساعد الطفل على فهم كيف ستساعد وضعية الوقوف على المشي ، وسيبذل محاولات للمشي بمفرده.

تعزيز التنقل

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 شهرًا حريصون على استكشاف محيطهم. يستطيع المشاة أن يوفر لهم التنقل الذي يحتاجونه ويساعدهم على المناورة بأنفسهم دون أي مساعدة.

3.عيوب استخدام مشايات الأطفال

مشايات الأطفال

فيما يلي بعض العيوب المتعلقة باستخدام مشايات الأطفال:

قد يصل الأطفال الذين يستخدمون المشاية في الواقع إلى مراحل المشي أو الزحف في وقت متأخر عن غيرهم ممن لا يفعلون ذلك.

يجب أن يتبع طفلك روتين المشي المتدحرج الذي من المهم له أن يظل على الأرض. يساعد هذا التمرين في تقوية جميع العضلات اللازمة للوقوف أو المشي. قد تمنع المشاية طفلك من القيام بذلك وتعيق نموه الطبيعي.

الأشياء التي يصعب على الطفل الزاحف الوصول إليها قد تكون في متناول الطفل في المشاية ، وقد يكون هذا سبب الإصابة.

يمكن أن تتأذى أصابع قدم طفلك وأصابعه لأن تصميم المشاية قد يحتوي على أجزاء قابلة للطي أو مفصلات.

المشاة ذات العجلات تقلل من وقت رد فعلك إذا زادت السرعة ويمكن أن تؤدي إلى وقوع حادث.

4.هل تساعد مشاية الطفل على التوازن؟

طفلك

العملية الطبيعية المتمثلة في التدحرج والزحف والوقوف ثم المشي تعلم الطفل كيفية موازنة نفسه. عندما تسمح للطفل باستخدام المشاية ، فإن وضعية الطفل تجعله ينحني للأمام من الورك. لا يتعين على الطفل أن يوازن نفسه في المشاية. سواء كان الطفل يميل إلى الجانب أو إلى الأمام ، فإن المشاية ستمنعه ​​من السقوط. سيحتاج الطفل أن يتعلم كيف يوازن نفسه من جديد.

5.الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء جعل طفلك يستخدم مشاية

سلامة طفلك