شكرا لقرائتكم خالد سليم يكشف للعربية نت سر علاقته بـ"نور" وقصته مع الجن العاشق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجاح كبير حققه الفنان خالد سليم بعد عرض حلقات مسلسل جمال الحريم الذي يشارك فيه مع النجمة اللبنانية نور وعدد كبير من النجوم ويدور في عالم خيالي حول الجن العاشق والمسلسل من إخراج منال الصيفي.

وفي حوار مع "العربية.نت" تحدث خالد سليم عن أسباب حماسه للمسلسل وتفاصيل الكواليس ورأيه في الانتقادات التي وجهت للعمل وسبب بعده عن الغناء وأحدث مشروعاته الفنية .

كيف جاءت مشاركتك في مسلسل جمال الحريم وما سبب قبولك للعمل؟

بمجرد عرض المسلسل علي وقراءة فكرته أعجبني جدا لأن به جديد وغير تقليدي بالمرة ولهذا تحمست للمشاركة مع فريق العمل المميز بداية من المخرجة منال الصيفي والكاتبة سوسن عامر وأبطال المسلسل القدير صلاح عبد الله ونور ودينا فؤاد وأشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين وباقي أبطال المسلسل وطاقم التنفيذ وتميز العمل بديكورات وموسيقى وأجواء وحوار شديد الاختلاف لذلك تحمست جدا للمشاركة.

2 صور خالد سليم خالد سليم خالد سليم

وكيف رأيت ردود الفعل؟ وهل توقعتها؟

وبالنسبة لردود الأفعال الجميع يعلم أن المسلسل حقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعجب به عدد كبير جدا من الناس، وقالوا إن المسلسل مصنوع بحرفية كبيرة، وتصدر العمل الترند يوميا، وهذا نجاح كبير، ولم يتوقف الأمر على مصر فقط، بل وصل العمل إلى العالم العربي، وحصلت على الكثير من التعليقات والاشادات الجماهيرية والنقدية الجيدة على المسلسل من الوطن العربي كله، والحقية النجاح كان محسوسا لكن بهذا الشكل لم أتوقعه.

تصدر مسلسل جمال الحريم الترند أكثر من مرة بمَ تفسر ذلك؟

المسلسل كما قلت غير تقليدي وحدوتته مشوقة وغامضة ويتحدث عن عالم العفاريت والخرافات وتتعرض بطلة المسلسل وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت و يتكون المسلسل من 45 حلقة وبه صراعات بين الإنس والعفاريت والحقيقة والخيال والجهل والعلم، إلى جانب أن قصة العمل مكتوبة بحرفية شديدة، بالإضافة لتواجد كل الفنانين المشاركين في هذا العمل وأعتقد أنه لكل هذه الأسباب تصدر الترند ومواقع التواصل الاجتماعي.

أشاد الكثير من الجمهور والنقاد بدورك فلماذا كل هذه الإشادة على هذا الدور تحديدا وبما تميز؟

بالنسبة لحصولي على قدر كبير من الإشادة هذا شرف كبير وسعادة غامرة، ولا أنكر أني شعرت أن الدور الذي سألعبه مميز حقا منذ البداية لكن لم أتوقع كل هذا الاستقبال العظيم ، وأقدم في "جمال الحريم" دورا مميزا ومختلفا عن الأدوار التي قدمتها خلال الفترة الماضية من خلال شخصية يوسف المهندس الذي يدخل في مشاكل مع شقيقته ووالده ويحدث صراع كبير في الأحداث والشخصيات بشكل مشوق جدا.

العمل تعرض لبعض الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.. مثل الترويج للدجل والجن والشعوذة كيف رأيت هذا؟

90% من العمل يتناول عالما مختلفا جدا ويحوي الكثير من الغموض وله هدف مهم جدا لذلك كان من الغريب وجود انتقادات قبل انتهاء عرض العمل وفهم كل أبعاده، ومع ذلك فمعظم الجمهور كانوا مؤيدين ومعجبين بالعمل لما ظهر به من جوانب تعتبر مبهرة على الدراما مثل الجرافيك الذي نفذ بشكل قوي ومبتكر جدا، إلى جانب أن الإخراج الذي قامت به الأستاذة منال الصيفي كان رائعا جدا،، والغريب أن الناس كانت تخاف بالفعل من مشاهد الرعب وصدقت العمل، والانتقادات التي جاءت على العمل لم أجدها موضوعية او حقيقية أعتقد أنها مقصودة ونابعة من أشخاص كارهين النجاح.

2 صور خالد سليم خالد سليم خالد سليم

الترند أصبح موضة ويسعى جميع النجوم لتصدرها فكيف ترى من يختلق أفعالا على السوشيال ميديا من أجل تصدر الترند؟

الفنان بعمله، ولا يجب ان نختلق أي شيء ليس له قيمة من اجل ان يتحدث الناس عنا، وهناك العديد من الاشخاص يختلقون تصريحات مزيفة ومثيرة للجدل من اجل ان يتحدث عنهم الجمهور، وأنا أقول على الجميع أن يعمل ويبتكر فقط ويترك الحكم الحقيقي للجمهور.

قمت بعمل إنشاد ديني في المسلسل فكيف رأيت هذه الخطوة؟

كانت خطوة رائعة وبعد مختلف لم أقدمه من قبل، والحقيقة أنني سعيد جدا بردود الفعل التي حققت الإنشاد الذي قدمته، فقد كان له صدى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف ترى ظاهرة التنمر على النجوم من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟

ربنا يهدي الناس اللي عندها مشاكل، ولا أعرف سبب أو هدف لهؤلاء المتنمرين وليس معني انني تحت الاضواء ان تضايقني، فانا في النهاية إنسان ولي أهل وأقارب، وأشقاء، ويتضايقون إذا مسني سوء من أحد، ولكن إذا الأمر خاص بي فقط لا يهمني.

البعض يقول إن التمثيل أثر عليك كمطرب وأخذك من الغناء ما ردك؟

لا أنكر فعلا أن التمثيل أخذني بعض الشيء من الغناء فالجميع يعرف أن التمثيل قد يستغرق وقتا طويلا والمسلسل يأخذ شهورا مثلا ووقتها أكون مشغولا جدا، وهذا بالمنطق يقلل قليلا من تواجدي كمطرب، ولكن اذا كان الامر مرتبط بحفلات او ارتباطات سفر، فأحدد هذا مع المنتج المنفذ والحقيقة ان جميعهم يقدرون ظروفي، ويسمحوا لي وقت التصوير أن أذهب لأقدم بعض الارتباطات الأخرى وأعود لاستكمال العمل.

هل قدمت كل ما تتمنى من أدوار تمثيلية أم أن هناك جانبا تتمنى تقديمه ولم يحدث حتى الآن؟

هناك الكثير من الأدوار التي أتمنى تمثيلها طبعا ولكن حاليا أتمني أن أقدم الأكشن وأظهر هذا الجانب مني لأنني لم أقدمه من قبل سوى بشكل بسيط من خلال دوري كضابط في مسلسل بعد البداية، وأتمني أن يوجد مخرج قادر على أن يحرك بداخلي هذا الأمر ويخرجه بشكل جيد.

هل ستتواجد في رمضان بعمل درامي؟ وما جديدك في الغناء؟

لن اتواجد في رمضان هذا العام، وسأكتفي بنجاح مسلسل جمال الحريم، فالصدى الذي حققه العمل يجعلني انتظر قليلا واتوقف لكي يزيد مع الأيام القادمة.

وبالنسبة للغناء أحضر لأغنية تحمل اسم عشمني من ألحان مدين، وسنصورها قريبا فيديو كليب.