شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أعراض تدل على إصابتك بالانزلاق الغضروفى.. أبرزها ألم الذراعين والساقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الانزلاق الغضروفي من أكثر أمراض العظام التي تصيب العمود الفقرى وتنتشر بين المصريين، حيث أنها تعد من الحالات المرضية المعقدة التي ترتبط بالعديد من المسببات المتعلقة بالأعصاب والأوعية الدموية.

وكشف تقرير صادر في موقع مايو كلينك، أن الانزلاق الغضروفي قد ينتج نتج تكدس الفقرات بالعمود الفقرى خاصة الفقرات المتواجدة أسفل الظهر مما قد يشكل ضغوط على العصب المتواجد بين الفقرات مما يؤدى إلى مشاكل صحية متعددة.

ومن أهم الأعراض التي تعد علامة على إصابتك بالانزلاق الغضروفي :

1.ألم في الذراعين :

إذا كان الانزلاق الغضروفي في منطقة الرقبة، فعادة ما تشعر بألم شديد في كتفك وذراعك.

2. ألم في الأرداف والفخذ والساق:

إذا كان الانزلاق الغضروفي في أسفل ظهرك ، فستشعر عادة بألم شديد في جزء من القدم أيضًا و الأرداف والفخذ والساق .

3. الشعور بألم عند السعال:

نتيجة الضغط على الفقرات بالعمود الفقرى التي تجعلك تشعر بألم من أقل حركة تقوم بها.

4. ألم عند العطس :

تشعر بالألم الشديد عن العطس.

5. الوخز:

يعاني المصابون بالإنزلاق الغضروفى من تنميل منتشر أو وخز في الجزء الذي تخدمه الأعصاب المصابة.

6. ضعف بالعضلات:

تصاب بعض العضلات التي تخدمها الأعصاب المصابة بالضعف، مما يؤثر على قدرتك خلال رفع الأشياء أو إمساكها.

7. الألم عند المشي

قد تشعر بالألم الشديد عند السير لمسافات قصيرة .

8. عدم التحكم في عمل المثانة:

قد يؤثر على عمل المثانة بشكلها الطبيعى مما ينعكس على فترات ذهابك الى المرحاض .

وتتعدد سبل العلاج من الإنزلاق الغضروفى إلا أنها في بعض الحالات قد تحتاج إلى تدخل جراحى من خلال إجراء عملية جراحية خاصة عندما يؤثر على وظيفة العضلات، فيتم إزالة الجزء التالف أو البارز من الغضروف دون إزالة الغضروف بأكمله، وهذا ما يسمى باستئصال الغضروف الدقيق.