شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق تكشف جودة الكمامة للوقاية من كورونا.. اختبر كمامتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتداء القناع هو خط الدفاع الأول ضد فيروس كوفيد -19 المعدي، يعمل كحاجز ويمنع قطرات الجهاز التنفسي الدقيقة المحملة بالفيروسات لشخص مُعدٍ من الوصول إلى الآخرين، يمكن أن يقلل تغطية فمك وأنفك بقناع من خطر الإصابة بالعدوى بنسبة 50٪ بشرط أن تستخدم القناع المناسب، هناك أنواع متعددة من الأقنعة المتوفرة في الوقت الحالي، ولكن لا يمكن للجميع الحماية من فيروس كورونا، و السؤال هو كيف تعرف ما إذا كان قناعك يعمل، إنه سهل للغاية وكل ما عليك فعله هو إجراء هذه الاختبارات الثلاثة البسيطة في المنزل، وفقا لتقرير لموقع timesofindia.

اختبار الضوء

يكفي اختبار الضوء البسيط لمعرفة ما إذا كان القناع يستحق الاحتفاظ به أم يجب عليك التخلص منه، كشف جريجوري بولاند، مدير مجموعة أبحاث اللقاحات في Mayo Clinic أن حمل القناع في الضوء يمكن أن يساعد في إظهار قدر كبير من الحماية التي يوفرها.

اختبار الشمعة

الاختبار الثاني هو إطفاء شمعة فى القناع، إذا تمكنت من القيام بذلك بنجاح ، فهذا يعني أن قناعك ليس جيدًا بما يكفي ولا يمكنه منع جزيئات الرذاذ سواء كنت ترتدي هذه الأقنعة أم لا ، فلن يكون ذلك مهمًا لأنك ستكون معرضًا لخطر الإصابة بالفيروس.

اختبار مقاومة الماء

الاختبار الثالث هو الاختبار لتحديد ما إذا كان القناع الخاص بك مقاومًا للماء أم لا، وهو اختبار مهم آخر حيث ينتقل الفيروس من خلال قطرات الماء التي يتم طردها عندما يتحدث المصابون ويسعلون ويعطسون، إذا هبطت هذه القطرات على القناع الخاص بك وإذا كان القماش يمكن أن يتشربها، فأنت معرض لخطر العدوى، لذا تحقق مما إذا كان القناع الخاص بك يمكن أن ينقع الماء بسهولة أم لا.