خلال شهر.. الهند ترسل لقاحات كورونا إلى كندا

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

أعلنت أكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم، الإثنين، أنّها ستسلم لقاحات ضد كورونا من الهند إلى كندا في أقل من شهر.



وكثّفت الهند، المعروفة باسم الصيدلية العالمية، شحنات الطعوم العالمية التي يصنعها معهد الأمصال الهندي "سيروم اينستيتيوت أوف إنديا" وظهر كفاعل رئيسي في مكافحة فيروس كورونا، كشكل من أشكال "دبلوماسية اللقاحات".

وأوضح الرئيس التنفيذي للمعهد، أدار بونوالا أنّ شركته تنتظر موافقة الهيئة الكندية الناظمة للقاحات، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وكتب بونوالا على "تويتر" أنّ المعهد يعمل على إيصال اللقاح الذي ينتجه من تطوير شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية بالتعاون مع جامعة "أكسفورد" إلى كندا "خلال أقل من شهر".

والأربعاء، كتب رئيس الوزراء الهنديّ ناريندرا مودي أن بلاده "ستبذل قصارى جهدها لتسهيل إيصال لقاحات كورونا التي تطلبها كندا"، بعد محادثة هاتفية بينه وبين نظيره الكندي جاستن ترودو.

ولم يتم الكشف عن عدد الجرعات التي سيتم شحنها إلى كندا، رغم أن صحيفة "هندوستان تايمز" ذكرت، الأحد، أنه قد يكون هناك شحنة أولية من 500 ألف لقاح إلى الدولة التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة.