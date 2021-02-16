تلقيح وإغلاق.. أسلحة المغرب لمُحاصرة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوز عدد المُلقحين في المغرب عتبة المليون و700 ألف شخص خلال حوالي أسبوعين، وسط توقعات بتضاعف العدد خلال الأيام القادمة.

وبالموازاة مع عملية التلقيح الواسعة التي تشهدها المملكة المغربية، قررت الحكومة تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية والإغلاق الليلي أسبوعان إضافيان.

تمديد وإغلاق

وقررت الحكومة المغربية في اجتماعها الأسبوعي، تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من الثلاثاء من الساعة التاسعة ليلا.

وبحسب بيان للحُكومة، وصل ”الخليج 365” نُسخة منه، فإن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وعللت الحُكومة قرارها، بتطور فيروس كورونا على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.

وبحسب البيان، فإن الإجراءات الاحترازية، تتعلق بإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى من الساعة الثامنة مساء من كل يوم، بالإضافة إلى حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا، من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.



كما يرتبط هذا الإجراء، على الخصوص، بمنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، وسيتم أيضا الإبقاء على جميع التدابير الوقائية المعلن عنها سابقا.

حملة موسعة

وبالموازاة مع هذه الإجراءات الاحترازية، تُسارع الأطقم الطبية لتطعيم أكبر نسبة من المواطنين المغاربة، بهدف تحقيق مناعة جماعية في أقرب وقت.

وإلى غاية الإثنين، تجاوز عدد الأشخاص المُلقحين عتبة المليون و700 ألف شخص.

من جهة أخرى، سجلت المملكة أقل حصيلة يومية منذ عدة أشهر، من خلال تسجيل 121 حالة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، مع التأكد من تعافي 697 حالة جديدة، و14 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.