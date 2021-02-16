شكرا لقرائتكم خبر عن علاج انسداد الأنف بطرق بسيطة.. الاستحمام ومحلول الملح سلاحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انسداد الأنف مشكلة مزعجة للغاية تؤدى لعدم التنفس بشكل جيد ويعانى منها الكثير من الناس ولعل أحد أسبابها الرئيسية وجود مُخاط مفرط فى الممر الأنفى بجانب عوامل أخرى مثل التهاب الأوعية الدموية فى الجيوب الأنفية أو المعاناة من نزلة برد أو التهاب فى الجيوب الأنفية أو حساسية، ويمكنك علاج مشكلة انسداد الأنف بطرق طبيعية دون الحاجة لتناول أدوية وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فيما يلى.. 5 علاجات طبيعية منزلية للتخلص من مشكلة انسداد الأنف: 1- جهاز الترطيب

إذا كنت تعانى من مشكلة انسداد الأنف بشكل متكرر أو كنت مريضًا بالجيوب الأنفية عليك الاحتفاظ بجهاز ترطيب فى منزلك هذه طريقة سهلة وفعالة لتخفيف انسداد الأنف وتسكين آلام الجيوب الأنفية، حيث أن الرطوبة التى يصدرها هذا الجهاز تساعد فى تهدئة الأوعية الدموية الملتهبة وتخفيف المُخاط فى الممرات الأنفية التى تُسبب الانسداد.

2- بخاخ الأنف الملحى

هو محلول ملحى يساعد فى زيادة الرطوبة بالأنف ويخفف المُخاط، يمكن استخدامه مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا ضرورى لتهدئة الأوعية الدموية، ولكن يجب عليك استشارة الطبيب قبل استخدام بخاخ الأنف خاصة أن بعضها يحتوى على مزيلات الاحتقان وقد يضر استخدامها بشكل غير صحيح أو أكثر مما هو مطلوب.

3- استخدم ضمادة دافئة

فى بعض الأحيان قد يكون كل ما تحتاجه لعلاج انسداد الأنف هو الضغط الدافئ على منطقة الجبين من خلال نقع منشفة فى الماء الساخن وعصرها جيدًا ثم طيها ووضعها على الجبين من 5-10 دقائق مع تكرار هذه الخطوة هذا من شأنه أن يوفر الدفء اللازم للأنف ويسمح للمُخاط للخروج بسهولة، كما تُخفض الحرارة أيضًا وتُخفف من التورم فى فتحتى الأنف.

4- الحفاظ على رطوبتك

من خلال شرب الكثير من الماء والعصائر الطبيعية، حيث تساعد السوائل فى تخفيف انسداد الأنف والجيوب الأنفية وتقضى على التهيج والالتهاب.

5- الاستحمام

الاستحمام بماء دافئ فى الشتاء يمكن أن يمنع تفاقم مشكلة انسداد الأنف، حيث يعمل البخار الذى يخرج من الماء مثل جهاز الترطيب الذى يوفر الرطوبة داخل الأنف لتهدئة الالتهاب.