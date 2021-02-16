شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تدعم شريك حياتك فى رحلة فقدان الوزن.. إليك 7 طرق فعالة لتحقيق ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مكافحة زيادة الوزن والتقليل من الدهون العنيدة أمر صعب على أى شخص ولكن إذا كان شريك حياتك يقف بجانبك ويدعمك سيكون الأمر أسهل إلى حد كبير خاصة إذا كان هو الأخر يريد إنقاص وزنه والتخلص من بعض الدهون، وهناك عدة طرق يمكن بها دعم شريك حياتك على التخلص من الوزن الزائد وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

فيما يلى.. 7 طرق فعالة لمساعدة شريك حياتك على فقدان الوزن والتخلص من الدهون: 1- معرفة وفهم برنامج إنقاص الوزن

إذا كان شريكك يسعى إلى إنقاص الوزن فيجب عليكِ معرفة كل شيء عن برنامج إنقاص الوزن الخاص به سواء كان نظامًا غذائيًا أو روتينًا مكثفًا للياقة البدنية حتى يتسنى لك مساعدته فى تحقيق أهدافه.

2- كُن مشاركًا فعالًا

بمجرد فهم ومعرفة برنامج إنقاص الوزن الخاص بشريك حياتك حاول مساعدته بأن تشاركه هذا النظام الغذائى الذى يسير عليه من أجل رفع معنوياته وتحفيزه على الاستمرار.

3- عدم تقمص دور المدرب

حاول فقط مساعدة شريك حياتك على إنقاص الوزن دون أن ضغط على أعصابه وتتصرف كما لو كنت تعرف كل شيء عن فقدان الوزن لأن هذا لن يساعده فحسب بل سيعطل مسيرته.

4- مساعدته بتناول أطعمة ومشروبات صحية

حاول مساعدة شريك حياتك بوضع خطة تتضمن أطعمة ومشروبات صحية خاصة إذا ذهبتوا بنزهة خارج المنزل حتى لا تتعطل مسيرته فى فقدان الوزن.

5- تجنب الانتقادات

برنامج فقدان الوزن صعب جدا، فقد تشعر بالتجدد فى أيام وأيام أخرى تشعر بخسائر فادحة فى الصحة الجسدية والعقلية للفرد، لذلك عليك تجنب الانتقاد وأعمل دائمًا على تحفيزه نحو الاستمرار.

6- اهتم دائمًا بالحديث عن الصحة أهم من شكل الجسم

من أهم الأشياء التى يجب تذكرها لشريكك اثناء رحلة فقدان الوزن هو أن الأهم صحته أكثر من شكل جسمه فى نهاية، فهذا الأمر يجعلهم يشعرون بالحماس والالتزام بنمط حياة صحى.

7- كن داعمًا وإيجابيًا للغاية

طوال فترة نظام فقدان الوزن قد يكون هناك العديد من حالات الصعود والهبوط قد يشعرون بالإحباط والإرهاق من وقت لآخر، هنا يأتى دور الشريك فى مساعدة نصفه الثانى على أن يكون أكثر إيجابية ومواصلة برنامج فقدان الوزن.