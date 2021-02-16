شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المكتب العالمى لدراسات المناعة بواشنطن: اللقاحات تعمل على أنواع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور طلال نصولى مدير المكتب العالمى لدراسات المناعة في واشنطن إن فيروس كورونا كلما أصاب الانسان زادت تحوراته مشيرا إلى أن اللقاحات حتى الآن تتعامل بشكل جيد وفعال مع جميع تحورات الفيروس باستثناء سلالة جنوب افريقيا حيث تتعامل معها ولكن ليس بفعالية مائة بالمائة، مؤكدا أنه تم تطعيمه بالجرعتين من اللقاح وحالته ممتازة.

وتابع نصولى خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج مساء dmcوالذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى أن هناك العديد من الدراسات تتم حاليا للتوصل الى لقاحات جديدة وأبحاث جديدة مضيفا أن الحكومة الامريكية الجديدة تعمل بكل جهد لإنتاج لقاحات بشكل أكبر مؤكدا أن اللقاحات فعالة وسليمة ولاداعى للخوف مشيرا إلى أن الوفيات في أمريكا يوميا من ألفين إلى ثلاثة آلاف.