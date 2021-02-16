شكرا لقرائتكم خبر عن ركاب كاليفورنيا معرضون لمستويات عالية من المواد المسرطنة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أن الركاب فى الولاية من المحتمل أن يستنشقوا مواد كيميائية بمستويات تزيد من خطر الإصابة بالسرطان والعيوب الخلقية، وفقًا لموقع ميدكال إكسبريس medicalxpress.



يستنشق الركاب مستويات عالية غير مقبولة من المواد المسرطنة

أظهرت الدراسة، أن متوسط ​​عدد السيارات في كاليفورنيا يتجاوز عتبة المسموح به ، ويتنفس الركاب مستويات عالية غير مستدامة من كلتا المادتين الكيميائيتين، يعتبر كل من البنزين والفورمالديهايد من المواد المسببة للسرطان، ويحمل البنزين مخاطر إضافية للتسمم الإنجابي والنمائي.

وقال ديفيد فولز، أستاذ علم السموم البيئية في جامعة كاليفورنيا، إن هذه المواد الكيميائية متقلبة للغاية ، وتتحرك بسهولة من البلاستيك والمنسوجات إلى الهواء الذي تنفسه.

كما هو الحال مع معظم المواد الكيميائية، فإن السم موجود في الكمية. تحت عتبة معينة من التعرض، حتى المواد المسرطنة المعروفة ليس من المحتمل أن تسبب السرطان، بمجرد عبور هذه العتبة، يزداد خطر الإصابة بالأمراض.

تميل الوكالات الحكومية الأمريكية، إلى تنظيم هذا الحد في أماكن العمل ومع ذلك، فإن المساحات الخاصة مثل المناطق الداخلية لسياراتنا وغرف المعيشة لدينا أقل دراسة وأقل تنظيمًا.

جدير بالذكر أن الدراسة قدرت الجرعة اليومية من البنزين والفورمالديهايد التي يستنشقها السائقون مع تنقلات لا تقل عن 20 دقيقة في اليوم، ووجدت أن ما يصل إلى 90٪ من السكان في مقاطعات لوس أنجلوس، وسان دييجو ، وأورانج ، وسانتا كلارا ، وألاميدا لديهم فرصة بنسبة 10٪ على الأقل لتجاوز مخاطر الإصابة بالسرطان نتيجة استنشاق المواد الكيميائية ، بناءً على متوسط ​​أوقات التنقل لمدة 30 دقيقة.

وقالت عليكية ردم، من مختبر فولز والمؤلفة الرئيسية للدراسة هناك، مجموعة من النتائج تعتمد على المدة التي تقضيها في السيارة، ومقدار المركبات التي تنبعث منها سيارتك.