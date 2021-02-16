شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تساعد في التخلص من اضطراب ما بعد الصدمة.. أشهرها الجبن والسبانخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الكثير من الناس من اضطراب ما بعد الصدمة هذه الأيام، ويلعب نظامك الغذائي دورًا حاسمًا في اضطراب ما بعد الصدمة فهناك بعض الأطعمة التي يجب تضمينها في وجباتك لتحسين الصحة العقلية ومن أجل صحة نفسية أفضل.

واضطراب ما بعد الصدمة هو حالة صحية عقلية يحدث نتيجة التعرض لتجربة أو مشاهدة حادث صادم، أصبحت هذه الحالة العقلية شائعة جدًا بين الناس في الوقت الحاضر، ووفقًا لتقرير لموقع time now news هناك العديد من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة مثل القلق والاكتئاب والذكريات الماضية للحادث والصدمة والخوف والصدمة والرعب والكابوس يعمل العلاج والأدوية معًا لعلاج مريض يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وقد أظهرت الدراسات أن بعض الأطعمة لديها القدرة على تقليل مخاطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة.

يلعب الطعام دورًا مهمًا في تحسين صحتك العقلية، يمكن أن تكون عادات الأكل السيئة ضارة لمن يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة ويمكن أن تفسد صحته العقلية والجسدية بشكل عام، إن تناول الغذاء بشكل صحيح مهم جدًا للتعامل مع مثل هذه الحالات العقلية يحتاج عقلك وجسمك إلى الطاقة لمحاربة أفكارك، تنتج بعض الأطعمة هرمونات سعيدة وتحسن مزاجك النظام الغذائي الصحي هو علاج محتمل لاضطراب ما بعد الصدمة، يمكن لنظام غذائي غني بالألياف والحبوب الكاملة أن يقلل من خطر الإصابة بهذه الحالة الصحية العقلية إن فهم العلاقة بين اضطراب ما بعد الصدمة وسلوك الأكل أمر بالغ الأهمية، يجب أن تستهلك أطعمة مفيدة لصحتك العقلية وتمنحك القوة.

5 أغذية لصحة عقلية أفضل

البابونج: من المعروف أن شاي البابونج يجعلك تشعر بالهدوء والاسترخاء لها خصائص معينة تساعد في التخلص من التوتر، شاي البابونج مفيد لصحتك العقلية وهو علاج شائع لعلاج القلق والاكتئاب.

الجوز: يحتوي الجوز على كمية عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية من المعروف أن هذه الأحماض تعالج أعراض الاكتئاب إنها تساعد في رفع مزاجك وتمنح جسمك الطاقة العقلية والبدنية التي يتطلبها.

السبانخ: يحتوي السبانخ على حمض الفوليك وهو مفيد للغاية لصحتك العقلية إذا كنت تعاني من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ، فعليك بالتأكيد تناول المزيد من الخضار الخضراء إنها جيدة لعقلك وتوازنه الكيميائي.

الجبن: الجبن غني بفيتامين د والتيروزين والذى يسهل إنتاج الدوبامين الذي يرفع مستويات مزاجك، تعتبر منتجات الألبان من مضادات الإجهاد الجيدة ويجب تناولها بانتظام في حالات ضعف الصحة العقلية.

الشوكولاتة الداكنة: الشوكولاتة الداكنة لذيذة للغاية ولها تأثير إيجابي على صحتك العقلية إنها تهدئ من هياجك وتزيد من إنتاج الهرمونات السعيدة من المعروف على نطاق واسع أنه يتخلص من التوتر في غضون دقائق.