صحة ورشاقة

تحذير بريطاني بشأن سلالات كورونا الجديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير بريطاني بشأن سلالات الجديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 15 فبراير 2021

قال كريس ويتي، كبير المستشارين الطبيين في إنجلترا، الإثنين، إن هناك سلالات عديدة لفيروس كورونا المستجد قد تقلل فاعلية اللقاحات المضادة له.

 

وأضاف وايتي: "هناك سلالات عديدة تبدو متشابهة جداً مع بعضها من عدة أوجه، وفي الواقع يمكنها أن تقلل فاعلية اللقاح بشكل طفيف.. أو في بعض الحالات، تقللها بشكل أكثر من طفيف".

 

وتابع: "وفي هذه الحالة يعيد العلماء تصميم اللقاح، ويسمح ذلك بإعادة التطعيم ضد السلالة الجديدة".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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