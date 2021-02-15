لبنان في أزمة.. إصابات كورونا تتخطى 340 ألف حالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت إصابات كورونا في لبنان، حتى الإثنين، إلى 340861 بعد تسجيل 1739 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفع عدد الوفيات إلى 4037 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، تسجيل 1739 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بينها 1725 من بين المقيمين و14 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 340861 منذ 21 فبراير/ شباط الماضي.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 44 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 4037 منذ 21 فبراير/شباط الماضي.

وبدأ الإثنين الماضي، رفع تدريجي للإقفال العام للبلاد بعد حوالي 3 أسابيع من الإقفال التام، في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

يذكر أن عدد الإصابات بفايروس كورونا يسجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين. كما سجل عدد الوفيات ارتفاعاً قياسياً.





وبدأت الأحد، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان بعد وصول الدفعة الأولى من لقاح تحالف شركتي فايزر/بيونتيك، السبت الماضي إلى بيروت، وتتضمن حوالي 28 ألف و500 لقاح.

وكان مجلس الوزراء اللبناني أعلن في 15 مارس/آذار الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2021.