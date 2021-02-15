إسرائيل تخفف "قيود كورونا" على متلقي اللقاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم إسرائيل تخفيف قدر أكبر من القيود المفروضة على الأنشطة التجارية، وإعادة فتح الفنادق والصالات الرياضية لمن تم تطعيمهم بالكامل أو الذين تم اعتبارهم محصنين بعد التعافي من كورونا.

وبعد حصول ما يقرب من 43% من المواطنين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح شركة "فايزر" مضت إسرائيل قدماً في تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام التي تم فرضها في 27 ديسمبر/ كانون الأول، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان، الإثنين، إنه سيتم السماح بإعادة فتح المراكز التجارية والأسواق المفتوحة والمكتبات والمتاحف الأحد.

وذكر البيان أنه سيتم، الأحد، أيضاً السماح للإسرائيليين الذين يحملون "جواز السفر الأخضر" أو شهادة الحصانة المفترضة لكوفيد-19، المعروضة على تطبيق وزارة الصحة الإسرائيلية، بدخول المرافق الترفيهية مثل صالات الألعاب الرياضية والفنادق.