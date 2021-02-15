صحة ورشاقة

إسرائيل تخفف "قيود كورونا" على متلقي اللقاح

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم إسرائيل تخفيف قدر أكبر من القيود المفروضة على الأنشطة التجارية، وإعادة فتح الفنادق والصالات لمن تم تطعيمهم بالكامل أو الذين تم اعتبارهم محصنين بعد التعافي من .

وبعد حصول ما يقرب من 43% من المواطنين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح شركة "فايزر" مضت إسرائيل قدماً في تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام التي تم فرضها في 27 ديسمبر/ كانون الأول، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان، الإثنين، إنه سيتم السماح بإعادة فتح المراكز التجارية والأسواق المفتوحة والمكتبات والمتاحف الأحد.

وذكر البيان أنه سيتم، الأحد، أيضاً السماح للإسرائيليين الذين يحملون "جواز السفر الأخضر" أو شهادة الحصانة المفترضة لكوفيد-19، المعروضة على تطبيق وزارة الصحة الإسرائيلية، بدخول المرافق الترفيهية مثل صالات الألعاب الرياضية والفنادق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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