موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. سيدة نيجيريا والتضخم في السودان ورسالة بيل جيتس

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يخطط مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس، لاستثمار ملياري دولار في مشاريع وشركات ناشئة في السنوات الخمس المقبلة، لمكافحة تغير المناخ.

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية الإثنين، وفقدت نحو 5 جنيهات عن الأسعار المسجلة في الصباح.

أكدت السعودية، وروسيا، على مواصلة التنسيق بينهما لدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.

قررت السعودية إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من العام 2024.

قفز التضخم السنوي في السودان إلى أعلى مستوى خلال عقود، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلد الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.

أعلنت مجموعة "الفطيم" الإماراتية عن توسعات جديدة لأحد استثماراتها الكبرى بمصر "كايرو فستيفال سيتي مول" تحت اسم "فستيفال أفينو".

قال اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، قائد القوات البرية الإماراتية إن معرضي "آيدكس" و"نافدكس"، الشاهد القريب على دولة تحقق في التنمية والاقتصاد والرفاه، ما لا يتحقق في غيرها، وتحقق في الأمن والعدل، وهي تحمي تنميتها ورفاه شعبها وأمنها واستقرارها، وعدلها بجيش قوي، برهن على أهميته وضرورته طوال تاريخه، خصوصاً حين قدم الشهداء الأبطال فداء للوطن والأمة.

اقتنصت النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويلا منصب رئاسة منظمة التجارة العالمية، لتصبح أول امرأة وأول شخصية أفريقية تتولى هذا المنصب.

ضمن خطواتها نحو احتلال قمة الاقتصاد العالمي، تمكنت الصين من إزاحة الولايات المتحدة من صدارة الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي.