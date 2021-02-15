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موجز ”الخليج 365” للسياحة.. "الجواز الأخضر" ومفاجأة مصر للطيران

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

 حصد مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، جائزة أفضل وجهة تسويقية خلال منتدى قطاع سياحة الأعمال

 أعلنت أنها تقوم بفحص المسافرين القادمين في رحلات جوية من النمسا والتشيك في مطار فرانكفورت غربي ألمانيا منذ ليلة السبت/الأحد.

 قال الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين إن المواطنين الذين تلقوا جرعتين من لقاح سيكون بإمكانهم السفر إلى قبرص وربما دول أخرى.

 احتفلت شركة مصر للطيران بعيد الحب مع ركابها في مطار القاهرة بتقديم هدايا تذكارية وكروت تهنئة وسط إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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