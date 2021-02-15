شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: الأشعة المقطعية تكتشف 70٪ من أورام الرئة مبكرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت أبحاث هيئة الصحة الوطنية البريطانية إلى أن الفحص الروتيني بالأشعة المقطعية يمكن أن يكتشف 70 % من سرطانات الرئة في مرحلة مبكرة وينقذ آلاف الأرواح ، ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الدراسة التي يديرها متخصصون في سرطان الرئة في مستشفيات جامعة كوليدج لندن ، أن عمليات المسح يمكن أن تكشف عن نمو في الرئتين عندما كان المرض في المرحلة الأولى أو الثانية.

ووفقا للتقرير يطالب خبراء الصحة بإجراء فحص روتيني بالأشعة المقطعية للمدخنين سابقا وحاليا، وقال كبير الباحثين في الدراسة، الدكتور سام جينس إن النتائج كانت "إنجازًا كبيرًا " لسرطان الرئة، وأضاف:" لم يكن لسرطان الرئة أي شيء يمكّننا من اكتشاف هذا السرطان المدمر في وقت سابق وتقديم العلاج العلاجي لهذا العدد من مرضى سرطان الرئة، ومن المهم إبراز مدى فعالية التصوير المقطعي المحوسب، في عيادتي الخاصة بسرطان الرئة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، كان سبعة من كل عشرة أشخاص مصابين بسرطان غير صالح للجراحة وغير قابل للشفاء منذ المرة الأولى التي رأوا فيها طبيبًا.

ووجدت الدراسة 180 حالة إصابة بسرطان الرئة بين 12100 مدخن ومدخن سابق تتراوح أعمارهم بين 55-78 في شمال وسط وشمال شرق لندن، وقال الدكتور روبرت رينتول ، رئيس المجموعة الاستشارية السريرية للتحالف البريطاني لسرطان الرئة ، إنه يأمل أن يتم الآن تقديم برنامج فحص سرطان الرئة في إنجلترا.

وأضاف: "سرطان الرئة هو أكبر قاتل للسرطان في المملكة المتحدة، والكشف المبكر عنه يوفر أفضل فرصة للعلاج العلاجي وإنقاذ المزيد من الأرواح، يمكن أن يؤدي الفحص إلى انخفاض بنسبة 25 %في عدد الرجال الذين يموتون بسبب سرطان الرئة و30-40 % أقل من الوفيات بين النساء"، ومن المقرر نشر نتائج الدراسة في وقت لاحق من هذا العام.